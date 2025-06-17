Пока сезон: готовим хрустящие и вкусные кабачки в кляре

Кабачки – овощ, который процветает круглый год, достигает своего пика в начале и середине лета. Именно в этот период молодые кабачки имеют тонкую кожицу и нежный вкус. Их можно готовить разными способами – запекать, фаршировать, грилировать, жарить или даже есть сырыми.

24 Канал со ссылкой на Инну Соломку предлагает приготовить кабачки в кляре. Они получатся хрустящими и вкусными. Читайте также Хрустящая и золотистая цветная капуста в кляре: рецепт простой горячей закуски Кабачки в кляре Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 1 – 2 кабачка;

– 1 яйцо;

– 100 граммов воды;

– 70 граммов муки;

– соль, перец – по вкусу. Как пожарить эти кабачки: смотрите видео Приготовление: Желток отделите от белка. К желтку добавьте воду и муку – все хорошо перемешайте до однородности.

К белку добавьте щепотку соли и взбейте. Взбитые белки добавьте к желтковой массе. Еще раз перемешайте и кляр готов.

Кабачки порежьте на кружочки, посолите и поперчите. Обмакивайте в кляре и обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Приготовьте и эту картофель фри на сковороде.