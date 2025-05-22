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22 мая, 12:33
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Хрустящие кабачки, запеченные с сыром: рецепт легкого и полезного блюда к столу

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Кабачки, запеченные в духовке с творожной панировкой, являются популярным блюдом.
  • Рецепт включает минимум ингредиентов, а время приготовления всего 35 минут.

Кабачки, запеченные в духовке с пикантной сырной панировкой, – популярное блюдо среди приверженцев здорового питания. Это простая, но очень вкусная закуска.

Такое блюдо придется по вкусу всем членам семьи. Если кабачки не являются любимым овощем, то в таком варианте они вам точно понравятся, пишет 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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Кабачки с сыром в духовке

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов молодых кабачков;
– 2 столовые ложки муки;
– 50 граммов сыра;
– масло растительное;
– соль, перец, орегано, чеснок сухой, паприка.

Приготовление:

  1. Кабачки промойте и просушите бумажными полотенцами, порежьте на кружочки по 5 миллиметров толщиной.
     
  2. Посолите и оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость и просушите бумажными полотенцами.
     
  3. Противень застелите пергаментом.

  4. Муку смешайте с солью, перцем и специями на ваш вкус, засыпьте смесь в пакет и туда же положите кабачки. Встряхните пакет, чтобы кабачки хорошо запанировались и выложите их на противень.
     
  5. Посыпьте кружочками тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 210 градусов. Запекайте около 15 – 20 минут. При подаче посыпьте рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

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