Хрустящие кабачки, запеченные с сыром: рецепт легкого и полезного блюда к столу

Кабачки, запеченные в духовке с пикантной сырной панировкой, – популярное блюдо среди приверженцев здорового питания. Это простая, но очень вкусная закуска.

Такое блюдо придется по вкусу всем членам семьи. Если кабачки не являются любимым овощем, то в таком варианте они вам точно понравятся, пишет 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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Кабачки с сыром в духовке

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов молодых кабачков;

– 2 столовые ложки муки;

– 50 граммов сыра;

– масло растительное;

– соль, перец, орегано, чеснок сухой, паприка.

Приготовление:

Кабачки промойте и просушите бумажными полотенцами, порежьте на кружочки по 5 миллиметров толщиной.

Посолите и оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость и просушите бумажными полотенцами.

Противень застелите пергаментом.

Муку смешайте с солью, перцем и специями на ваш вкус, засыпьте смесь в пакет и туда же положите кабачки. Встряхните пакет, чтобы кабачки хорошо запанировались и выложите их на противень.

Посыпьте кружочками тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 210 градусов. Запекайте около 15 – 20 минут. При подаче посыпьте рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

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