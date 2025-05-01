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1 мая, 14:11
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Бюджетно и сытно: готовим ароматные кабачковые оладьи, которые моментально исчезнут со стола

Марта Касиянчук

Кабачковые оладьи являются идеальным блюдом для обеда или ужина благодаря своей доступности и быстрому приготовлению. Блюдо быстро съедят, а, если немного и останутся, то холодные они еще вкуснее.

Можно также усилить вкус овоща, добавив в тесто измельченную зелень и тертый сыр. Рецептом кабачковых оладий делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Анастасию Жакулину.

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Кабачковые оладьи

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 1 маленький кабачок;
– 1 яйцо;
– 20 граммов твердого сыра;
– немного зелени (укроп и петрушка);
– 1 столовая ложка муки;
– специи: сухой чеснок, прованские травы, соль.

Как пожарить кабачковые оладьи: смотрите видео

Приготовление:

  1. Кабачок натрите на терке и добавьте щепотку соли, перемешайте и отставьте на 5 минут.
     
  2. Из кабачка отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйцо, твердый сыр, зелень и специи, перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте.
     
  3. Жарьте оладьи на среднем огне, смазав сковородку немного маслом.
     
  4. Подавайте их со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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