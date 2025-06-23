Кабачковые сэндвичи с крабами: рецепт небанальной закуски, что переворачивает воображение

Обычно из кабачков готовят оладьи, запеканки, или просто жарят или тушат. Но это все уже перепробовано, и хочется чего-то новенького. И здесь на кулинарную арену выходит эта закуска.

Кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой можно подавать и к праздничному, и к будничному столу – гости и родные будут поражены. Рецептом закуски делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @vistovska_cooking. Читайте также Идеальное начало трапезы: брускетта с оригинальной начинкой – итальянский рецепт Кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой Время: 30 минут

30 минут Порции: примерно 15 Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 3 яйца;

– 200 граммов муки;

– 300 граммов панировки;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец – по вкусу.



Для начинки:

– 150 граммов крабовых палочек;

– 2 плавленых сырка;

– 1 зубок чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки майонеза. Как приготовить такие кабачковые сэндвичи: смотрите видео Приготовление: Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Кружочки слегка подсолите и поперчите.

Далее подготовить три емкости – в одну всыпьте муку, во вторую взбитые яйца, в третью панировочные сухари.

Кабачок обваляйте в муке, яйце, в сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

Пока кабачки остывают, приготовьте начинку. Крабовые палочки, плавленые сырки и чеснок натрите на терке, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Масса должна быть нежная, но не жидкая.

Далее на один кружочек кабачка выложите немного начинки, накройте вторым кружочком, и получается кабачковый сэндвич. Сделайте так со всеми.

Закуска вкусная как в теплом, так и в холодном виде, но если подаете из холодильника, то немного подогрейте в микроволновке. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и хрустящие наггетсы из цветной капусты.