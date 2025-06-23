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23 июня, 12:31
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Кабачковые сэндвичи с крабами: рецепт небанальной закуски, что переворачивает воображение

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Кабачковые сэндвичи – это вкусная закуска, которая готовится из обжаренных кружочков кабачков, используемых в качестве "хлеба" для сэндвичей с разнообразной начинкой.
  • Они могут быть как холодными, так и горячими, и отлично подходят для перекуса или как закуска на праздничный стол.

Обычно из кабачков готовят оладьи, запеканки, или просто жарят или тушат. Но это все уже перепробовано, и хочется чего-то новенького. И здесь на кулинарную арену выходит эта закуска.

Кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой можно подавать и к праздничному, и к будничному столу – гости и родные будут поражены. Рецептом закуски делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @vistovska_cooking.

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    Кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой

    • Время: 30 минут
    • Порции: примерно 15

    Ингредиенты:
    – 2 кабачка;
    – 3 яйца;
    – 200 граммов муки;
    – 300 граммов панировки;
    – 1 зубчик чеснока;
    – соль, перец – по вкусу.

    Для начинки:
    – 150 граммов крабовых палочек;
    – 2 плавленых сырка;
    – 1 зубок чеснока;
    – 1 – 2 столовые ложки майонеза.

    Как приготовить такие кабачковые сэндвичи: смотрите видео

    Приготовление:

    1. Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Кружочки слегка подсолите и поперчите.
       
    2. Далее подготовить три емкости – в одну всыпьте муку, во вторую взбитые яйца, в третью панировочные сухари.
       
    3. Кабачок обваляйте в муке, яйце, в сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.
       
    4. Пока кабачки остывают, приготовьте начинку. Крабовые палочки, плавленые сырки и чеснок натрите на терке, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Масса должна быть нежная, но не жидкая.
       
    5. Далее на один кружочек кабачка выложите немного начинки, накройте вторым кружочком, и получается кабачковый сэндвич. Сделайте так со всеми.
       
    6. Закуска вкусная как в теплом, так и в холодном виде, но если подаете из холодильника, то немного подогрейте в микроволновке.

    Приятного аппетита!

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