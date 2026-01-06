Торт "Пятиминутка" без выпечки: приготовьте уже сегодня
- Торт "Пятиминутка" - это десерт без выпечки, который готовится за 5 минут из доступных ингредиентов.
- Для приготовления нужно перемешать творог с другими ингредиентами, выложить слоями с печеньем и охладить в течение 2-3 часов.
Когда внезапно хочется домашнего десерта, а на выпечку нет времени, то стоит воспользоваться простым рецептом торта, который готовится за 5 минут. Десерт без выпечки требует минимум усилий, а ингредиенты являются достаточно доступными.
Приготовить десерт можно за считанные минуты, а результат удивит взрослых и малых, пишет 24 Канал со ссылкой на "Вкусненькое".
Как сделать торт "Пятиминутка?"
Сделать экспресс-десерт достаточно просто. На приготовление уходит несколько минут, поэтому даже не придется прибегать к выпечке. Нужно только сделать творожный крем и выложить торт слоями.
Ингредиенты:
500 граммов квадратного печенья;
700 граммов творога 700 граммов творога;
250 граммов сметаны;
150 граммов сахара;
Ванильный сахар.
Способ приготовления
Протрите творог через сито и перебейте блендером до кремовой текстуры. Добавьте сметану, сахар и ванильный сахар и хорошо взбейте до однородности. На дно формы выложите слой печенья, а сверху – творожную массу. Повторяйте слои до того момента, пока не закончатся ингредиенты. Печенье должно стать завершающим слоем.
Простой десерт, который готовится за 5 минут / Фото Pinterest
После основного приготовления торт нужно оставить на час при комнатной температуре и переставить в холодильник на 2 – 3 часа. Десерт получится очень вкусным, нежным и легким. Он одинаково хорошо подойдет к чаю или кофе.
Без выпечки можно приготовить мандариновый тортик, пишет говорится в тиктоке top_havchik_cooking. Десерт готовится с помощью савоярди, маскарпоне и мандаринового сока. Основные этапы приготовления включают замачивание печенья в соке, нанесение крема и украшение дольками мандаринов и розмарином.
