Винегрет станет еще вкуснее: вот что надо добавить к салату
- Добавление квашеной капусты и свежего огурца сделает винегрет вкуснее и оригинальным.
- Для приготовления винегрета стоит отварить картофель, морковь и свеклу, нарезать их кубиками, добавить другие ингредиенты и приправить маслом, специями и зеленью.
Салат винегрет является любимым блюдом многих. Чаще всего мы употребляем его зимой, когда хочется чего-то питательного и витаминного. Для тех, кто хочет экспремпентовать на кухне, советуем добавить определенные обновленные ингредиенты.
Не все хозяйки добавляют к винегрету квашеную капусту, но поверьте, что после нее вам захочется добавлять ее всегда, пишет 24 Канал со ссылкой на Radio Club. А еще вместо соленого огурца можно добавить свежий и получится что-то точно новенькое и вкусное.
Как приготовить салат винегрет?
Ингредиенты:
1 картофель;
1 морковь;
1 свекла;
1 свежий огурец;
3 столовые ложки растительного масла;
Половина сока лимона;
Зелень, соль и перец.
Способ приготовления:
Картофель, морковь и свеклу нужно отварить и запечь в духовке. Морковь и картофель следует нарезать мелкими кубиками вместе со свежим огурцом и выложить в салатник. После этого добавляется квашеная капуста и заправляется 2 столовыми ложками растительного масла.
Рецепт питательного салата винегрет / Фото Pinterest
Свеклу надо нарезать кубиками и заправить 1 столовой ложкой масла. Таким образом это действие поможет сохранить цвет других овощей. Далее соединяется свекла с остальными ингредиентами. При желании еще можно добавить лимонный сок, приправить маслом, специями и зеленью.
Какой еще салат можно подать к столу?
Гостям можно приготовить салат из крабовых палочек, пишет Oboz.ua. Он готовится с добавлением мивины, кукурузы, огурцов, зелени и майонеза, и готов за несколько минут. Альтернативный салат содержит крабовые палочки, вареные яйца, болгарский перец, помидоры, сыр, кукурузу и заправляется майонезом.
Какие еще есть простые рецепты?
Хумус – это ближневосточная закуска из нута, которая является вкусной и полезной благодаря высокому содержанию белка. Для приготовления хумуса используют нут, лимон, чеснок, базилик, вяленые помидоры, оливковое масло, воду, пасту тахини, соль, перец и сладкую паприку.
Салат из простых ингредиентов является отличной идеей для легкого ужина. Яйца, брокколи и сыр делают его очень сытным.
Часті питання
Какие основные ингредиенты нужны для приготовления винегрета по новому рецепту?
Для приготовления винегрета по новому рецепту нужны картофель, морковь, свекла, свежий огурец, растительное масло, сок лимона, зелень, соль и перец.
Какова роль свеклы в приготовлении винегрета?
Свеклу нарезают кубиками и заправляют столовой ложкой масла - это помогает сохранить цвет других овощей в салате.
Чем можно заменить соленые огурцы в винегрете для новых вкусовых ощущений?
Соленые огурцы в винегрете можно заменить на свежие, что придаст новых вкусовых ощущений.