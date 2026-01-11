Винегрет станет еще вкуснее: вот что надо добавить к салату

Салат винегрет является любимым блюдом многих. Чаще всего мы употребляем его зимой, когда хочется чего-то питательного и витаминного. Для тех, кто хочет экспремпентовать на кухне, советуем добавить определенные обновленные ингредиенты.

Не все хозяйки добавляют к винегрету квашеную капусту, но поверьте, что после нее вам захочется добавлять ее всегда, пишет 24 Канал со ссылкой на Radio Club. А еще вместо соленого огурца можно добавить свежий и получится что-то точно новенькое и вкусное.

Читайте также Рецепт салата "Грибная поляна": безумно вкусный и питательный

Как приготовить салат винегрет?

Ингредиенты:

1 картофель;

1 морковь;

1 свекла;

1 свежий огурец;

3 столовые ложки растительного масла;

Половина сока лимона;

Зелень, соль и перец.

Способ приготовления:

Картофель, морковь и свеклу нужно отварить и запечь в духовке. Морковь и картофель следует нарезать мелкими кубиками вместе со свежим огурцом и выложить в салатник. После этого добавляется квашеная капуста и заправляется 2 столовыми ложками растительного масла.



Рецепт питательного салата винегрет / Фото Pinterest

Свеклу надо нарезать кубиками и заправить 1 столовой ложкой масла. Таким образом это действие поможет сохранить цвет других овощей. Далее соединяется свекла с остальными ингредиентами. При желании еще можно добавить лимонный сок, приправить маслом, специями и зеленью.

Какой еще салат можно подать к столу?

Гостям можно приготовить салат из крабовых палочек, пишет Oboz.ua. Он готовится с добавлением мивины, кукурузы, огурцов, зелени и майонеза, и готов за несколько минут. Альтернативный салат содержит крабовые палочки, вареные яйца, болгарский перец, помидоры, сыр, кукурузу и заправляется майонезом.

Какие еще есть простые рецепты?