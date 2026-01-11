Не всі господині додають до вінігрету квашену капусту, але повірте, що після неї вам захочеться додавати її завжди, пише 24 Канал з посиланням на Radio Club. А ще замість солоного огірка можна додати свіже й вийде щось точно новеньке й смачне.
Як приготувати салат вінігрет?
Інгредієнти:
1 картопля;
1 морква;
1 буряк;
1 свіжий огірок;
3 столові ложки рослинної олії;
Половина соку лимона;
Зелень, сіль і перець.
Спосіб приготування:
Картоплю, моркву та буряк потрібно відварити й запекти в духовці. Моркву та картоплю слід нарізати дрібними кубиками разом зі свіжим огірком й викласти в салатник. Після цього додається квашена капуста й заправляється 2 столовими ложками рослинної олії.
Рецепт поживного салату вінігрет / Фото Pinterest
Буряк треба нарізати кубиками й заправити 1 столовою ложкою олії. Таким чином ця дія допоможе зберегти колір інших овочів. Далі з’єднується буряк з іншими інгредієнтами. За бажання ще можна додати лимонний сік, приправити олією, спеціями та зеленню.
Який ще салат можна подати до столу?
Гостям можна приготувати салат з крабових паличок, пише Oboz.ua. Він готується з додаванням мівіни, кукурудзи, огірків, зелені та майонезу, і готовий за декілька хвилин. Альтернативний салат містить крабові палички, варені яйця, болгарський перець, помідори, сир, кукурудзу і заправляється майонезом.
Які ще є прості рецепти?
Хумус – це близькосхідна закуска із нуту, яка є смачною та корисною завдяки високому вмісту білка. Для приготування хумусу використовують нут, лимон, часник, базилік, в'ялені помідори, оливкову олію, воду, пасту тахіні, сіль, перець та солодку паприку.
Салат з простих інгредієнтів є чудовою ідеєю для легкої вечері. Яйця, броколі та сир роблять його дуже ситним.