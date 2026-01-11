Не всі господині додають до вінігрету квашену капусту, але повірте, що після неї вам захочеться додавати її завжди, пише 24 Канал з посиланням на Radio Club. А ще замість солоного огірка можна додати свіже й вийде щось точно новеньке й смачне.

Як приготувати салат вінігрет?

Інгредієнти:

1 картопля;

1 морква;

1 буряк;

1 свіжий огірок;

3 столові ложки рослинної олії;

Половина соку лимона;

Зелень, сіль і перець.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву та буряк потрібно відварити й запекти в духовці. Моркву та картоплю слід нарізати дрібними кубиками разом зі свіжим огірком й викласти в салатник. Після цього додається квашена капуста й заправляється 2 столовими ложками рослинної олії.



Рецепт поживного салату вінігрет / Фото Pinterest

Буряк треба нарізати кубиками й заправити 1 столовою ложкою олії. Таким чином ця дія допоможе зберегти колір інших овочів. Далі з’єднується буряк з іншими інгредієнтами. За бажання ще можна додати лимонний сік, приправити олією, спеціями та зеленню.

Який ще салат можна подати до столу?

Гостям можна приготувати салат з крабових паличок, пише Oboz.ua. Він готується з додаванням мівіни, кукурудзи, огірків, зелені та майонезу, і готовий за декілька хвилин. Альтернативний салат містить крабові палички, варені яйця, болгарський перець, помідори, сир, кукурудзу і заправляється майонезом.

Які ще є прості рецепти?