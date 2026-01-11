Не все хозяйки добавляют к винегрету квашеную капусту, но поверьте, что после нее вам захочется добавлять ее всегда, пишет 24 Канал со ссылкой на Radio Club. А еще вместо соленого огурца можно добавить свежий и получится что-то точно новенькое и вкусное.
Как приготовить салат винегрет?
Ингредиенты:
1 картофель;
1 морковь;
1 свекла;
1 свежий огурец;
3 столовые ложки растительного масла;
Половина сока лимона;
Зелень, соль и перец.
Способ приготовления:
Картофель, морковь и свеклу нужно отварить и запечь в духовке. Морковь и картофель следует нарезать мелкими кубиками вместе со свежим огурцом и выложить в салатник. После этого добавляется квашеная капуста и заправляется 2 столовыми ложками растительного масла.
Свеклу надо нарезать кубиками и заправить 1 столовой ложкой масла. Таким образом это действие поможет сохранить цвет других овощей. Далее соединяется свекла с остальными ингредиентами. При желании еще можно добавить лимонный сок, приправить маслом, специями и зеленью.
Какой еще салат можно подать к столу?
Гостям можно приготовить салат из крабовых палочек, пишет Oboz.ua. Он готовится с добавлением мивины, кукурузы, огурцов, зелени и майонеза, и готов за несколько минут. Альтернативный салат содержит крабовые палочки, вареные яйца, болгарский перец, помидоры, сыр, кукурузу и заправляется майонезом.
Какие еще есть простые рецепты?
Хумус – это ближневосточная закуска из нута, которая является вкусной и полезной благодаря высокому содержанию белка. Для приготовления хумуса используют нут, лимон, чеснок, базилик, вяленые помидоры, оливковое масло, воду, пасту тахини, соль, перец и сладкую паприку.
Салат из простых ингредиентов является отличной идеей для легкого ужина. Яйца, брокколи и сыр делают его очень сытным.