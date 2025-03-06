Котлет получится вдвое больше: что добавить в фарш

Сколько бы котлет ни нажарить – всегда мало. Поэтому среди хозяек бытует распространенное мнение, что простое добавление большего количества фарша может решить проблему путем увеличения объема блюда. Однако, все не совсем так.

Для достижения оптимального вкуса котлеты требуют больше, чем просто мяса. Включение дополнительных ингредиентов в мясной фарш не снижает качество блюда, а наоборот, улучшает его вкусовые качества. К тому же, так еще и можно удвоить количество котлет, пишет 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Что добавить в фарш, чтобы было вдвое больше котлет

Опытные хозяйки рекомендуют добавлять различные ингредиенты в фарш, чтобы не только увеличить объем, но и улучшить вкус, гарантируя, что мясо останется сочным и вкусным. А для тех, кто использует свинину, эти советы помогут уменьшить содержание жира.

Мясные котлеты идеально сочетаются с овощной основой. Например, на 500 граммов фарша можно взять 200 граммов картофеля и 200 граммов капусты. Также должно быть 100 граммов белого хлеба, замоченного в молоке.



Добавление овощей к мясному фаршу увеличит количество котлет в результате / Фото Unsplash

В кулинарной разработке мясные котлеты можно увеличить в объеме и путем добавления кабачков. Этот подход не только максимально использует сезонные продукты – особенно летом – но и предлагает питательное дополнение к традиционным рецептам.

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