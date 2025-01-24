УКР РУС
24 января 2025, 22:35
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Элементарно и безупречно: канапе с яйцом и семгой на закуску или для легкого ужина

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вечером обычно хочется чего-то легкого и одновременно утонченного. Канапе с красной рыбой – идеальный аккорд даже для самого тяжелого дня.

Канапе с красной рыбой могут стать не только дополнением праздничного стола. Их приготовление очень простое, а результат позволит порадовать себя после очередного тяжелого рабочего дня. 24 Канал предлагает по возможности воспользоваться рецептом портала "Пательня".

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Рецепт канапе с яйцом и семгой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 10 канапе

Ингредиенты:
– 10 ломтиков черного хлеба;
– 10 ломтиков семги;
– 5 яиц;
– масло или сливочный сыр – по вкусу;
– сок половины лимона;
– зеленый лук – для украшения;
– веточки укропа – для украшения;
– красная или черная икра – для украшения.

Приготовление:

  1. Нарежьте черный хлеб на маленькие квадратики, смажьте маслом или сливочным сыром. Посыпьте измельченным зеленым луком.

  2. На каждый кусочек выложите слайс семги и сбрызните лимонным соком.

  3. Выложите половинку вареного яйца, украсьте икрой и веточкой укропа.

Приятного аппетита!

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