18 мая, 16:29
Разбирают со стола быстрее всего: закуска для любителей "Селедки под шубой"
Сельдь может выйти за рамки своего классического применения. При правильном сочетании дополнительных продуктов сельдь может приобретать новые вкусы – и это не про "Шубу", хотя тоже со свеклой.
Эта закуска покорила не один праздничный стол. И выглядит ярко, и на вкус невероятно. 24 Канал со ссылкой на Arguments делится рецептом вкусных канапе со свеклой и сельдью.
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Закуска со свеклой и селедкой
- Время: 10 минут (без варки овощей)
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 10 ломтиков хлеба;
– 2 свеклы;
– 2 картофеля;
– майонез – по вкусу;
– 1 лук;
– 1 – 2 филе сельди;
– свежая зелень для украшения.
Приготовление:
- Подсушите хлеб на сковороде, чтобы он превратился в гренки.
- Выложите на каждую гренку, перемазанную майонезом, порезанную кружочками сваренную картошку.
- Вареную свеклу натрите и наложите на гренки с картофелем.
- Поверх положите по кусочку салатного лука и слабосоленой сельди. Украсьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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