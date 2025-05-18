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18 мая, 16:29
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Разбирают со стола быстрее всего: закуска для любителей "Селедки под шубой"

Марта Касиянчук

Сельдь может выйти за рамки своего классического применения. При правильном сочетании дополнительных продуктов сельдь может приобретать новые вкусы – и это не про "Шубу", хотя тоже со свеклой.

Эта закуска покорила не один праздничный стол. И выглядит ярко, и на вкус невероятно. 24 Канал со ссылкой на Arguments делится рецептом вкусных канапе со свеклой и сельдью.

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Закуска со свеклой и селедкой

  • Время: 10 минут (без варки овощей)
  • Порции: 10

Ингредиенты:
– 10 ломтиков хлеба;
– 2 свеклы;
– 2 картофеля;
– майонез – по вкусу;
– 1 лук;
– 1 – 2 филе сельди;
– свежая зелень для украшения.

Приготовление:

  1. Подсушите хлеб на сковороде, чтобы он превратился в гренки.
     
  2. Выложите на каждую гренку, перемазанную майонезом, порезанную кружочками сваренную картошку.
     
  3. Вареную свеклу натрите и наложите на гренки с картофелем.
     
  4. Поверх положите по кусочку салатного лука и слабосоленой сельди. Украсьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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