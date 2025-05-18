Разбирают со стола быстрее всего: закуска для любителей "Селедки под шубой"

Сельдь может выйти за рамки своего классического применения. При правильном сочетании дополнительных продуктов сельдь может приобретать новые вкусы – и это не про "Шубу", хотя тоже со свеклой.

Эта закуска покорила не один праздничный стол. И выглядит ярко, и на вкус невероятно. 24 Канал со ссылкой на Arguments делится рецептом вкусных канапе со свеклой и сельдью. Читайте также Авокадо-крем на гренки или просто, чтобы есть ложкой: более полезной намазки уже и не придумать Закуска со свеклой и селедкой Время: 10 минут (без варки овощей)

10 минут (без варки овощей) Порции: 10 Ингредиенты:

– 10 ломтиков хлеба;

– 2 свеклы;

– 2 картофеля;

– майонез – по вкусу;

– 1 лук;

– 1 – 2 филе сельди;

– свежая зелень для украшения. Приготовление: Подсушите хлеб на сковороде, чтобы он превратился в гренки.

Выложите на каждую гренку, перемазанную майонезом, порезанную кружочками сваренную картошку.

Вареную свеклу натрите и наложите на гренки с картофелем.

Поверх положите по кусочку салатного лука и слабосоленой сельди. Украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: закусочное масло с грибами.