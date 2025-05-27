Карамельный попкорн, как в кинотеатре, только лучше: простой рецепт

Домашний попкорн – вкусная альтернатива как магазинному, так и попкорну, продаваемому в кинотеатрах. Это отличное дополнение к киносеансу дома, или же просто на перекус.

Нужно только приобрести пачку классического попкорна и приготовить сладкую карамель. Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua. Читайте также Воздушный и очень вкусный: бисквитный рулет со сгущенкой за 30 минут: бисквитный рулет со сгущенкой за 30 минут Карамельный попкорн – рецепт Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 упаковку попкорна;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов воды;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/3 чайной ложки соды. Приготовление: Приготовьте в микроволновке попкорн, как это указано на упаковке, переберите, чтобы не было зерен, что не открылись, переместите попкорн в глубокую миску.

Приготовьте карамель. Для этого смешайте сахар с водой и доведите на среднем огне до золотистого цвета. Уменьшите огонь до минимума.

Добавьте сливочное масло комнатной температуры и быстро перемешайте, смесь будет кипеть, поэтому осторожно.

Как только карамель перестанет пениться – добавьте соду. И сразу снимайте с огня, быстренько помешайте и полейте попкорн ею, перемешивайте так, чтобы весь попкорн был в карамели.

На расстеленный пергамент выложите попкорн до полного остывания. Поломайте на кусочки и наслаждаетесь. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: полезные конфеты из бананов.