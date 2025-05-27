27 мая, 15:51
Карамельный попкорн, как в кинотеатре, только лучше: простой рецепт
Основні тези
- Домашний карамельный попкорн является вкусной альтернативой магазину и потому, что в кинотеатре.
- Для приготовления необходимо 15 минут и элементарные ингредиенты.
Домашний попкорн – вкусная альтернатива как магазинному, так и попкорну, продаваемому в кинотеатрах. Это отличное дополнение к киносеансу дома, или же просто на перекус.
Нужно только приобрести пачку классического попкорна и приготовить сладкую карамель. Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua.
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Карамельный попкорн – рецепт
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 упаковку попкорна;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов воды;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки соды.
Приготовление:
- Приготовьте в микроволновке попкорн, как это указано на упаковке, переберите, чтобы не было зерен, что не открылись, переместите попкорн в глубокую миску.
- Приготовьте карамель. Для этого смешайте сахар с водой и доведите на среднем огне до золотистого цвета. Уменьшите огонь до минимума.
- Добавьте сливочное масло комнатной температуры и быстро перемешайте, смесь будет кипеть, поэтому осторожно.
- Как только карамель перестанет пениться – добавьте соду. И сразу снимайте с огня, быстренько помешайте и полейте попкорн ею, перемешивайте так, чтобы весь попкорн был в карамели.
- На расстеленный пергамент выложите попкорн до полного остывания. Поломайте на кусочки и наслаждаетесь.
Приятного аппетита!
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