Идеальная картошка фри на сковородке: на этот рецепт нужно минимум времени и усилий

Картофель фри остается любимым блюдом в меню ресторанов и фастфудов. В таких заведениях его обычно готовят во фритюрницах, но хозяйки могут сделать и на сковороде.

Есть простой метод, который позволяет домашним поварам готовить это блюдо без использования фритюрницы. Рецептом идеальной картошки фри на сковородке делится 24 Канал со ссылкой на Glamour. Читайте также Выбрасывать – не надо: как спасти недоваренный рис в плове Идеальная картошка фри на сковородке Время: 20 минут

20 минут Порции: 3 – 4 Ингредиенты:

– 7 средних картофелин;

– оливковое масло;

– соль – по вкусу. Приготовление: Картофель помойте и нарежьте соломкой. Избавьтесь от лишней влаги с помощью бумажного полотенца.

После этого хорошо разогрейте сковороду и не жалея добавьте масла. Чтобы картофель получился идеальным, он должен быть очень горячим.

Затем порционно прожаривайте картофель. После с помощью бумажного полотенца уберите избыток масла и посолите. Картофель фри готов! Тоже будет вкусно: кабачково-куриные оладьи – идеальный летний рецепт.