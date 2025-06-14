14 июня, 17:00
Идеальная картошка фри на сковородке: на этот рецепт нужно минимум времени и усилий
Основні тези
- Хотите картофель фри, как в Макдональдсе – этот рецепт для вас.
- Чтобы приготовить ее в домашних условиях, понадобятся продукты, которые есть в каждом доме.
Картофель фри остается любимым блюдом в меню ресторанов и фастфудов. В таких заведениях его обычно готовят во фритюрницах, но хозяйки могут сделать и на сковороде.
Есть простой метод, который позволяет домашним поварам готовить это блюдо без использования фритюрницы. Рецептом идеальной картошки фри на сковородке делится 24 Канал со ссылкой на Glamour.
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Идеальная картошка фри на сковородке
- Время: 20 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 7 средних картофелин;
– оливковое масло;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Картофель помойте и нарежьте соломкой. Избавьтесь от лишней влаги с помощью бумажного полотенца.
- После этого хорошо разогрейте сковороду и не жалея добавьте масла. Чтобы картофель получился идеальным, он должен быть очень горячим.
- Затем порционно прожаривайте картофель. После с помощью бумажного полотенца уберите избыток масла и посолите.
Картофель фри готов!
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