Этот рецепт стоит награды: картофельные блины с начинкой – идеальный ужин на всю семью
Эти картофельные блины станут настоящим подарком для украинских хозяек. Если надоело привычное пюре, самое время прибегнуть к невероятному эксперименту!
Несколько привычных ингредиентов помогут вам не просто создать шедевр, а подарить родным новое кулинарное воспоминание, к которому они захотят возвращаться снова и снова. Если вы ищете вкусную опцию для семейного ужина, то 24 Канал предлагает принять во внимание этот рецепт портала "Господинька".
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Рецепт картофельных блинчиков с начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
Картофельное тесто:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– килограмм картофеля;
– пучок петрушки;
– 2 яйца;
– 5 столовых ложек муки;
– соль и перец по вкусу.
Начинка:
– 1 лук;
– 1 баклажан;
– 100 миллилитров сливок;
– 100 граммов твердого сыра;
– шампиньоны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала картофельное тесто. Мелко нарезаем лук и обжариваем, добавляем натертую морковь и жарим до готовности. Солим и перчим по вкусу.
- Картофель варим и делаем пюре. Добавляем морковь с луком, нашинкованную петрушку, взбитые яйца и муку, хорошо перемешиваем.
- Теперь начинка. Жарим мелко нарезанный лук, нарезанный кубиками баклажан, порезанные шампиньоны. Когда все будет готово, добавляем сливки, жарим еще несколько минут, солим и перчим.
- Перекладываем начинку в глубокую тарелку, натираем сыр и перемешиваем.
- Из картофельного теста формируем лепешки, в середину выкладываем начинку и хорошо защипываем края.
- Жарим с обеих сторон по несколько минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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