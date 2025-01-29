Не овсянкой единой: пшенная каша с бананом для питательного и полезного завтрака

Завтрак должен быть не только вкусным, но и наполнять энергией на первую половину дня. Каши с любимыми фруктами – лучший выбор для такого случая.

Если привычная овсянка начала надоедать – не беда, ведь есть немало оригинальных и не менее вкусных опций. Например, пшенная каша с бананом, которую 24 Канал предлагает приготовить по рецепту Fajne Gotowanie. Интересно Он еще лучше моркови: перец по-корейски – острая закуска за 2 минуты Рецепт пшенной каши с бананом Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 1 банан;

– 2 столовые ложки арахисового масла;

– 100 граммов пшена;

– 1 чайная ложка семян чиа;

– 250 миллилитров молока;

– корица по вкусу. Приготовление: Промойте пшенную крупу под проточной водой. Налейте молоко в кастрюлю и немного подогрейте. Сварите пшено до мягкости, а затем взбейте до однородного состояния. Добавьте нарезанный банан, арахисовое масло и посыпьте семенами чиа. Приятного аппетита! Нужно только 3 ингредиента: самый простой рецепт домашнего печенья.