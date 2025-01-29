Не овсянкой единой: пшенная каша с бананом для питательного и полезного завтрака
Завтрак должен быть не только вкусным, но и наполнять энергией на первую половину дня. Каши с любимыми фруктами – лучший выбор для такого случая.
Если привычная овсянка начала надоедать – не беда, ведь есть немало оригинальных и не менее вкусных опций. Например, пшенная каша с бананом, которую 24 Канал предлагает приготовить по рецепту Fajne Gotowanie.
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Рецепт пшенной каши с бананом
- Время: 30 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 банан;
– 2 столовые ложки арахисового масла;
– 100 граммов пшена;
– 1 чайная ложка семян чиа;
– 250 миллилитров молока;
– корица по вкусу.
Приготовление:
Промойте пшенную крупу под проточной водой.
Налейте молоко в кастрюлю и немного подогрейте.
Сварите пшено до мягкости, а затем взбейте до однородного состояния.
Добавьте нарезанный банан, арахисовое масло и посыпьте семенами чиа.
Приятного аппетита!
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