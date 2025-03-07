Не понадобится даже миксер: возможно ли приготовить кексы к чаю за 10 минут

Иногда так хочется выпить чаю с чем-то вкусным, но нет ни времени, ни желания иметь дело с длинными рецептами. В такие моменты на выручку приходят простые, ароматные и нежные кексы, которые можно приготовить за считанные минуты.

Эта выпечка не требует даже миксера – все смешивается ложкой, а тесто получается идеальным, сообщает 24 Канал со ссылкой на beszamel. Благодаря лимонной цедре кексы имеют особый цитрусовый аромат, который обожают все. Интересно Не улитки или лягушачьи лапки: какие любимые блюда у президента Франции Рецепт быстрых кексов Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,5 стакана муки для кексов;

– 180 миллилитров молока;

– 180 граммов сахара;

– 120 миллилитров растительного масла;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка тертой цедры лимона;

– 1 плоская чайная ложка разрыхлителя. Приготовление: Смешайте муку с сахаром и разрыхлителем. Разбейте яйца в миску, влейте молоко и масло. Добавьте цедру лимона и перемешайте. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты к жидким и перемешайте, пока тесто не станет однородным. Разлейте тесто в формочки для кексов, наполняя их до 2/3 высоты. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 20 минут, пока зубочистка, воткнутая в кекс, не будет выходить сухой. Выньте кексы из духовки и оставьте охлаждаться. Приятного аппетита! Как приготовить идеальные блины: простой рецепт, который получится у всех.