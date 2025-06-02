Клубничная панна-котта: лучший в мире летний десерт из самых простых ингредиентов

Сочетание клубники и сливок – любимая классика. В сезон стоит наслаждаться клубничной панна-коттой. Легкий и изысканный десерт, который идеально передает итальянский шарм.

Готовится панна-котта очень просто, а выглядит празднично. Рецептом клубничного десерта делится 24 Канал со ссылкой на taste.com.ua. Читайте также Так легко, что можно готовить хоть каждый день: невероятно простой рецепт шоколадных кексов Панна-котта с клубникой Время: 25 минут (4 часа на застывание)

25 минут (4 часа на застывание) Порции: 4 Ингредиенты для панна-котты:

– 400 миллилитров сливок 30 – 33%;

– 100 миллилитров молока;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 10 граммов желатина;

– 3 – 4 столовые ложки воды.



Для клубничного соуса:

– 250 граммов клубники;

– 1 – 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка сока лимона. Приготовление: Замочите желатин в холодной воде на 10 – 15 минут, пока он не набухнет.

В сотейнике смешайте сливки, молоко, сахар и ваниль. Грейте на среднем огне, но не кипятите. Снимите с огня, добавьте набухший желатин и хорошо размешайте до полного растворения.

Разлейте теплую смесь в стаканы, креманки или силиконовые формочки. Дайте остыть до комнатной температуры, поставьте в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.

Для соуса измельчите клубнику в блендере или потушите на маленьком огне с сахаром и лимонным соком. Охладите перед подачей.

Подавайте панна-котту в стаканах с соусом сверху. Укрась по желанию мятой, ягодами или фруктами. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: клубничный чизкейк без выпечки.