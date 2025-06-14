Нужно всего три ингредиента: домашнее клубничное мороженое за 15 минут

Летом всегда хочется много мороженого. К счастью, приготовить это любимое лакомство в домашних условиях очень просто и быстро – для этого понадобится лишь несколько доступных ингредиентов.

И использовать стоит сезонные ягоды – клубнику. Рецептом домашнего клубничного мороженого делится 24 Канал со ссылкой на Мета. Читайте также Пухлые клубничные маффины к чаю: простой рецепт, что получится у каждого Домашнее клубничное мороженое Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов клубники;

– 500 граммов сливок 33%;

– 300 граммов сгущенного молока. Приготовление: Сначала очистите клубнику от хвостиков и хорошо промойте. Теперь ягоду перебейте в блендере.

Сливки взбейте до устойчивых пиков. Когда они будут готовы, добавьте к ним сгущенное молоко и снова взбейте массу до однородности.

Соедините сливочную массу с клубникой, перелейте ее в форму и поставьте в морозильную камеру на несколько часов. И домашнее клубничное мороженое готово. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: слойки с клубникой и маскарпоне.