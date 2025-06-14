Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Нужно всего три ингредиента: домашнее клубничное мороженое за 15 минут
14 июня, 13:53
1

Нужно всего три ингредиента: домашнее клубничное мороженое за 15 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Сезон клубники в разгаре – поэтому ловите идеальный летний рецепт.
  • Вкусное и полезное домашнее клубничное мороженое всего за 15 минут и из 3 ингредиентов.

Летом всегда хочется много мороженого. К счастью, приготовить это любимое лакомство в домашних условиях очень просто и быстро – для этого понадобится лишь несколько доступных ингредиентов.

И использовать стоит сезонные ягоды – клубнику. Рецептом домашнего клубничного мороженого делится 24 Канал со ссылкой на Мета.

    Читайте также Пухлые клубничные маффины к чаю: простой рецепт, что получится у каждого

    Домашнее клубничное мороженое

    • Время: 15 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты: 
    – 300 граммов клубники;
    – 500 граммов сливок 33%;
    – 300 граммов сгущенного молока.

    Приготовление:

    1. Сначала очистите клубнику от хвостиков и хорошо промойте. Теперь ягоду перебейте в блендере.
       
    2. Сливки взбейте до устойчивых пиков. Когда они будут готовы, добавьте к ним сгущенное молоко и снова взбейте массу до однородности.
       
    3. Соедините сливочную массу с клубникой, перелейте ее в форму и поставьте в морозильную камеру на несколько часов. И домашнее клубничное мороженое готово.

    Приятного аппетита!

    Тоже приготовьте: слойки с клубникой и маскарпоне.