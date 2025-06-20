20 июня, 14:10
Клубничное варенье без сахара: натуральное и всего из 3 ингредиентов
Основні тези
- Клубничный джем без сахара позволяет потребителям наслаждаться выразительным вкусом свежей клубники без добавления рафинированного сахара.
- Приготовить его просто, а результатом станет вкусное варенье, которое можно использовать в различных блюдах – от завтраков до десертов.
Приготовление клубничного джема дома без добавления сахара – очень простой процесс. Эта здоровая альтернатива идеально подходит для тех, кто хочет насладиться восхитительным вкусом клубники без чрезмерной сладости.
Уже представляете как варенье сочетается с поджаренным кусочком хлеба? Тогда начинайте приготовление клубничного варенья по рецепту 24 Канала со ссылкой на Shuba.
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Клубничное варенье без сахара
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 10 граммов пектина;
– 10 миллилитров лимонного сока.
Приготовление:
- Клубнику среднего размера хорошо помойте и оторвите хвостики.
- Переложите клубнику в кастрюлю с толстым дном, в которой будете готовить варенье. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Огонь уменьшите до минимального и варите 5 минут.
- Пектин высыпьте на ягоды и хорошо перемешайте. Добавьте лимонный сок и варите, помешивая, еще 5 минут.
- Простерилизуйте 3 полулитровые банки. Для этого помойте их, поставьте в духовку и прогрейте при температуре 120 градусов 15 минут. Крышки прокипятите в кипящей воде 3 – 5 минут.
- Разлейте горячее варенье в теплые банки и герметично закрутите крышками. Переверните банки и оставьте до полного остывания.
Готово!
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