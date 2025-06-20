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20 июня, 14:10
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Клубничное варенье без сахара: натуральное и всего из 3 ингредиентов

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Клубничный джем без сахара позволяет потребителям наслаждаться выразительным вкусом свежей клубники без добавления рафинированного сахара.
  • Приготовить его просто, а результатом станет вкусное варенье, которое можно использовать в различных блюдах – от завтраков до десертов.

Приготовление клубничного джема дома без добавления сахара – очень простой процесс. Эта здоровая альтернатива идеально подходит для тех, кто хочет насладиться восхитительным вкусом клубники без чрезмерной сладости.

Уже представляете как варенье сочетается с поджаренным кусочком хлеба? Тогда начинайте приготовление клубничного варенья по рецепту 24 Канала со ссылкой на Shuba.

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Клубничное варенье без сахара

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 10 граммов пектина;
– 10 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

  1. Клубнику среднего размера хорошо помойте и оторвите хвостики.
     
  2. Переложите клубнику в кастрюлю с толстым дном, в которой будете готовить варенье. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Огонь уменьшите до минимального и варите 5 минут.
     
  3. Пектин высыпьте на ягоды и хорошо перемешайте. Добавьте лимонный сок и варите, помешивая, еще 5 минут.
     
  4. Простерилизуйте 3 полулитровые банки. Для этого помойте их, поставьте в духовку и прогрейте при температуре 120 градусов 15 минут. Крышки прокипятите в кипящей воде 3 – 5 минут.
     
  5. Разлейте горячее варенье в теплые банки и герметично закрутите крышками. Переверните банки и оставьте до полного остывания.

Готово!

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