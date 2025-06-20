Клубничное варенье без сахара: натуральное и всего из 3 ингредиентов

Приготовление клубничного джема дома без добавления сахара – очень простой процесс. Эта здоровая альтернатива идеально подходит для тех, кто хочет насладиться восхитительным вкусом клубники без чрезмерной сладости.

Уже представляете как варенье сочетается с поджаренным кусочком хлеба? Тогда начинайте приготовление клубничного варенья по рецепту 24 Канала со ссылкой на Shuba. Читайте также Клубничное варенье-пятиминутка, которое порадует вне сезона: рецепт из 2 ингредиентов Клубничное варенье без сахара Время: 40 минут

40 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 10 граммов пектина;

– 10 миллилитров лимонного сока. Приготовление: Клубнику среднего размера хорошо помойте и оторвите хвостики.

Переложите клубнику в кастрюлю с толстым дном, в которой будете готовить варенье. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Огонь уменьшите до минимального и варите 5 минут.

Пектин высыпьте на ягоды и хорошо перемешайте. Добавьте лимонный сок и варите, помешивая, еще 5 минут.

Простерилизуйте 3 полулитровые банки. Для этого помойте их, поставьте в духовку и прогрейте при температуре 120 градусов 15 минут. Крышки прокипятите в кипящей воде 3 – 5 минут.

Разлейте горячее варенье в теплые банки и герметично закрутите крышками. Переверните банки и оставьте до полного остывания. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и домашнее клубничное мороженое.