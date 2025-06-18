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18 июня, 15:49
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Клубничное варенье-пятиминутка, которое порадует вне сезона: рецепт из 2 ингредиентов

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Сезон клубники в самом разгаре. Поэтому хозяйкам стоит воспользоваться случаем и сварить душистое варенье, которое зимой станет находкой.
  • Для приготовления не надо иметь особые навыки и исключительные ингредиенты. Все гораздо проще, чем можно даже представить.

Когда сезонная клубника достигает своего пика, следует задуматься о том, как сохранить ее на зимние месяцы. И лучший способ утилизации свежей клубники – варенье из ягод. Так потребители смогут наслаждаться вкусными фруктами еще долго после завершения сезона сбора урожая.

Поэтому 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает рецепт клубничного варенья-пятиминутка. Нет, оно не готовится за 5 минут, как вы могли подумать, просто на каждый этап тратится именно столько времени.

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Клубничное варенье-пятиминутка

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Ингредиенты: 
– 1 килограмм клубники;
– 800 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Клубнику положите в посуду для варки варенья, переберите, удалите плодоножки и хорошо помойте. Пересыпьте ягоду сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы пустила сок.
     
  2. Затем поставьте посуду на огонь, доведите до кипения, снимите пену и кипятите 5 минут. Отставьте в сторону, чтобы варенье полностью остыло.
     
  3. Далее снова прокипятите варенье 5 минут и дайте остыть. И третий раз сделайте то же самое.
     
  4. В чистые стерильные банки выложите варенье и закройте крышками. Дайте полностью остыть и храните в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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