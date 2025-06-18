Клубничное варенье-пятиминутка, которое порадует вне сезона: рецепт из 2 ингредиентов

Когда сезонная клубника достигает своего пика, следует задуматься о том, как сохранить ее на зимние месяцы. И лучший способ утилизации свежей клубники – варенье из ягод. Так потребители смогут наслаждаться вкусными фруктами еще долго после завершения сезона сбора урожая.

Поэтому 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает рецепт клубничного варенья-пятиминутка. Нет, оно не готовится за 5 минут, как вы могли подумать, просто на каждый этап тратится именно столько времени. Читайте также Когда готовить нет времени, а сладенького хочется: готовим слойки с клубникой и маскарпоне Клубничное варенье-пятиминутка Время: 1 час

1 час Порции: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 800 граммов сахара. Приготовление: Клубнику положите в посуду для варки варенья, переберите, удалите плодоножки и хорошо помойте. Пересыпьте ягоду сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы пустила сок.

Затем поставьте посуду на огонь, доведите до кипения, снимите пену и кипятите 5 минут. Отставьте в сторону, чтобы варенье полностью остыло.

Далее снова прокипятите варенье 5 минут и дайте остыть. И третий раз сделайте то же самое.

В чистые стерильные банки выложите варенье и закройте крышками. Дайте полностью остыть и храните в прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и домашнее клубничное мороженое.