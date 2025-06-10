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10 июня, 17:31
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Пухлые клубничные маффины к чаю: простой рецепт, который получится у каждого

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Нежные маффины с клубникой всегда будут удачной идеей к любому напитку: чаю, кофе или теплому молоку.
  • Этот рецепт оригинальный и простой в приготовлении – его аромат привлечет на кухню всю семью.

Создать вкусные маффины можно с сочной клубникой. Это угощение подойдет не только для праздничных событий, ведь рецепт настолько прост, что можно наслаждаться им ежедневно.

К тому же эти кексы – отличный выбор для всех, кто хочет взять с собой на работу или в школу сладким перекусом. Как приготовить воздушные клубничные маффины делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @ask_edith.

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Клубничные маффины

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты: 
– 1 яйцо;
– 245 миллилитров молока;
– 55 граммов сливочного масла 82%;
– 250 граммов муки;
– 120 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 150 граммов клубники.

Как испечь клубничные маффины: смотрите видео

Приготовление:

  1. Смешайте яйцо, молоко и масло. Добавьте сахар. Всыпьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
     
  2. Добавьте клубнику (по желанию 1 столовую ложку кукурузного крахмала, чтобы ягоды не пускали сок).
     
  3. Выложите тесто в формочки с бумажными капсулами.
     
  4. Выпекайте 5 минут при температуре 220 градусов, затем уменьшите температуру до 180 градусов и выпекайте еще 20 минут.

Приятного аппетита!

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