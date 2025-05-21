Лучше, чем в кондитерской: готовим невероятно нежный клубничный чизкейк

Клубника – идеальный ингредиент для любителей выпечки. Лучше всего добавить эти яркие ягоды к вкусному чизкейку. К тому же этот десерт не требует замешивания теста, поскольку основа будет из печенья.

Это будет самый вкусный чизкейк в вашей жизни. Рецептом клубничного чизкейка делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину. Читайте также Забудьте о магазинных: эти конфеты "Ферреро Роше" покорят ваше сердце Клубничный чизкейк с клубникой Время: 1 час 20 минут (5 часов на застывание)

1 час 20 минут (5 часов на застывание) Порции: 8 Ингредиенты для основы из печенья:

– 300 граммов крекеров или печенья "К кофе";

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 – 2 столовые ложки сахара.



Для сливочной основы:

– 350 граммов творога 9% кисломолочного сыра;

– 350 граммов сметаны 20%;

– 175 граммов сыра Филадельфия;

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта.



Для клубничного соуса:

– 200 граммов свежей или замороженной клубники;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1/3 стакана воды.



Для презентации:

– 400 граммов свежей клубники. Как приготовить клубничный чизкейк: смотрите видео Приготовление: Для основы печенье и сахар перебейте в кутере в крошку, добавьте растопленное масло.

Форму для выпекания чизкейка смажьте маслом. Крошку выложите на дно и зайдите на бортики, удобно сформируйте стаканом.

Поставьте в духовку и выпекайте 10 минут при температуре 180 градусов.

Для сливочной основы погружным блендером перебейте творог, сметану и Филадельфию, добавьте сахар, яйца и ванильный экстракт. Текстура должна получиться гладкой и однородной.

Вылейте жидкость в подпеченную основу из печенья. В духовку на дно поставьте поднос с водой и выпекайте чизкейк при 160 градусах примерно 50 минут.

После выпекания чизкейк должен шататься, не доводите до состояния, когда он будет плотным, тогда он не будет нежным и мягким. Дайте ему немного постоять в духовке – 15 минут.

После достаньте и охладите до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник на ночь или минимум на 5 часов.

Для соуса в сотейник выложите клубнику, сахар, крахмал и воду, доведите до кипения и варите 5 минут.

Перебейте блендером или перетрите до однородной консистенции и охладите перед тем как украшать чизкейк.

Можно сделать соус вместе с чизкейком и оставить в холодильнике на ночь, или приготовить перед подачей.

Чизкейк достаньте из холодильника, клубнику окуните в соус, выложите на чизкейк и полейте остатками соуса. Готово! Тоже вкусно: шоколадный львовский сырник.