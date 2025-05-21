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21 мая, 15:48
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Лучше, чем в кондитерской: готовим невероятно нежный клубничный чизкейк

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Время приготовления клубничного чизкейка составляет 1 час 20 минут с дополнительными часами для застывания.
  • Рецепт десерта состоит из основы из печенья, сливочного основания, клубничного соуса и свежей клубники для презентации.

Клубника – идеальный ингредиент для любителей выпечки. Лучше всего добавить эти яркие ягоды к вкусному чизкейку. К тому же этот десерт не требует замешивания теста, поскольку основа будет из печенья.

Это будет самый вкусный чизкейк в вашей жизни. Рецептом клубничного чизкейка делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину.

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Клубничный чизкейк с клубникой

  • Время: 1 час 20 минут (5 часов на застывание)
  • Порции: 8

Ингредиенты для основы из печенья:
– 300 граммов крекеров или печенья "К кофе";
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 – 2 столовые ложки сахара.

Для сливочной основы:
– 350 граммов творога 9% кисломолочного сыра;
– 350 граммов сметаны 20%;
– 175 граммов сыра Филадельфия;
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Для клубничного соуса:
– 200 граммов свежей или замороженной клубники;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1/3 стакана воды.

Для презентации:
– 400 граммов свежей клубники.

Как приготовить клубничный чизкейк: смотрите видео

Приготовление:

  1. Для основы печенье и сахар перебейте в кутере в крошку, добавьте растопленное масло.
     
  2. Форму для выпекания чизкейка смажьте маслом. Крошку выложите на дно и зайдите на бортики, удобно сформируйте стаканом.
     
  3. Поставьте в духовку и выпекайте 10 минут при температуре 180 градусов.
     
  4. Для сливочной основы погружным блендером перебейте творог, сметану и Филадельфию, добавьте сахар, яйца и ванильный экстракт. Текстура должна получиться гладкой и однородной.
     
  5. Вылейте жидкость в подпеченную основу из печенья. В духовку на дно поставьте поднос с водой и выпекайте чизкейк при 160 градусах примерно 50 минут.
     
  6. После выпекания чизкейк должен шататься, не доводите до состояния, когда он будет плотным, тогда он не будет нежным и мягким. Дайте ему немного постоять в духовке – 15 минут.
     
  7. После достаньте и охладите до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник на ночь или минимум на 5 часов.
     
  8. Для соуса в сотейник выложите клубнику, сахар, крахмал и воду, доведите до кипения и варите 5 минут.
     
  9. Перебейте блендером или перетрите до однородной консистенции и охладите перед тем как украшать чизкейк.
     
  10. Можно сделать соус вместе с чизкейком и оставить в холодильнике на ночь, или приготовить перед подачей.
     
  11. Чизкейк достаньте из холодильника, клубнику окуните в соус, выложите на чизкейк и полейте остатками соуса.

Готово!

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