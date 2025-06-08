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8 июня, 16:21
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Нежно, изысканно и просто: еще один клубничный десерт, который не оставит равнодушным никого

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Из клубники можно приготовить множество десертов. И один из них – сочетание клубники с творогом.
  • Время приготовления десерта всего 15 минут, а результат впечатляет с первого кусочка.

Лето приносит с собой замечательный урожай клубники. Поэтому надо не упустить возможность насладиться этими сезонными ягодами.

И приготовить из них можно только чизкейк, панакоту или помять просто со сметаной. Почему бы не совместить ягоду с творогом? 24 Канал со ссылкой на Наша Мама делится рецептом вкусного десерта из клубники.

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Клубничный десерт с творогом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 200 – 250 граммов клубники;
– 100 граммов песочного печенья;
– 400 граммов творога;
– 200 граммов сметаны;
– 70 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Кубиком нарежьте клубнику и печенье.
     
  2. В отдельную посудину поместите творог, сметану и сахар. Перебейте блендером до однородности.
     
  3. Переложите полученную массу в кондитерский мешок и начните формировать порционный десерт.
     
  4. Чередуйте слои – печенье, клубнику, творожная масса. Сверху посыпьте крошками печенья и украсьте клубникой.
     
  5. Охладите в течение 1 часа в холодильнике и пробуйте на вкус.

Готово!

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