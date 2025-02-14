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14 февраля, 06:04
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К утреннему поцелую: как сделать "романтический" кофе с корицей

Лилия Имбировская-Сиваковская

День влюбленных должен начинаться особенно, и это касается даже кофе! Подарите любимым заряд бодрости и новые впечатления, которые надолго останутся приятным воспоминанием.

Этот напиток создали еще в прошлом веке, но особую популярность он приобрел благодаря Голливуду. Что ж, это отличный способ начать свое романтическое утро как в кино! 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт портала "Шуба" и начать день влюбленных с особого кофе.

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Рецепт "романтического" кофе

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 чайные ложки молотого кофе;
– 1 столовая ложка какао-порошка;
– 1 стакан воды;
– 1/2 чайной ложки молотой корицы;
– сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Насыпьте молотый кофе в турку.
  2. Добавьте какао-порошок и молотую корицу к кофе.
  3. Залейте ингредиенты холодной водой.
  4. Поставьте турку на огонь и следите, чтобы на поверхности появились пузырьки, но еще до закипания. После этого снимите турку с огня.
  5. Процедите кофе и добавьте сахар, если желаете.

Приятного аппетита!

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