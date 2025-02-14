К утреннему поцелую: как сделать "романтический" кофе с корицей
День влюбленных должен начинаться особенно, и это касается даже кофе! Подарите любимым заряд бодрости и новые впечатления, которые надолго останутся приятным воспоминанием.
Этот напиток создали еще в прошлом веке, но особую популярность он приобрел благодаря Голливуду. Что ж, это отличный способ начать свое романтическое утро как в кино! 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт портала "Шуба" и начать день влюбленных с особого кофе.
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Рецепт "романтического" кофе
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 чайные ложки молотого кофе;
– 1 столовая ложка какао-порошка;
– 1 стакан воды;
– 1/2 чайной ложки молотой корицы;
– сахар по вкусу.
Приготовление:
- Насыпьте молотый кофе в турку.
- Добавьте какао-порошок и молотую корицу к кофе.
- Залейте ингредиенты холодной водой.
- Поставьте турку на огонь и следите, чтобы на поверхности появились пузырьки, но еще до закипания. После этого снимите турку с огня.
- Процедите кофе и добавьте сахар, если желаете.
Приятного аппетита!
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