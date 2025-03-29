Как "Баунти": готовим рассыпчатое кокосовое печенье за 30 минут

Печенье со вкусом кокоса вдохновлено популярным "Баунти". Этот десерт предлагает вкусную кокосовую альтернативу без шоколадной глазури.

Оно содержит всего несколько ингредиентов и требует 30 минут на приготовление. Рецептом кокосового печенья делится 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.

Читайте также Всегда получается: готовим домашнее сгущенное молоко

Кокосовое печенье за 30 минут

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 120 граммов кокосовой стружки;

– 70 граммов сахара;

– 2 яйца;

– щепотка соли.

Приготовление:

Отделите желтки от белков (желтков в рецепте не нужно). К белкам дайте щепотку соли и начните взбивать на малых оборотах.

Постепенно добавляйте сахар. Взбивайте до устойчивых пиков. Когда белковая пена готова, введите в нее кокосовую стружку. Перемешайте массу.

Противень застелите пергаментной бумагой, и отсадите печенье на противень ложкой или произвольно с лопатки.

Выпекайте в духовке при температуре 175 градусов в течение 15 минут. Печенье готово, можно пробовать.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда ловите и невероятный рецепт творожной запеканки без манки.