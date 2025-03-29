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Новости Вкусно Выпечка и десерты Как "Баунти": готовим рассыпчатое кокосовое печенье за 30 минут
29 марта, 12:42
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Как "Баунти": готовим рассыпчатое кокосовое печенье за 30 минут

Марта Касиянчук

Печенье со вкусом кокоса вдохновлено популярным "Баунти". Этот десерт предлагает вкусную кокосовую альтернативу без шоколадной глазури.

Оно содержит всего несколько ингредиентов и требует 30 минут на приготовление. Рецептом кокосового печенья делится 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.

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Кокосовое печенье за 30 минут

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 120 граммов кокосовой стружки;
– 70 граммов сахара;
– 2 яйца;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Отделите желтки от белков (желтков в рецепте не нужно). К белкам дайте щепотку соли и начните взбивать на малых оборотах.
     
  2. Постепенно добавляйте сахар. Взбивайте до устойчивых пиков. Когда белковая пена готова, введите в нее кокосовую стружку. Перемешайте массу.
     
  3. Противень застелите пергаментной бумагой, и отсадите печенье на противень ложкой или произвольно с лопатки.
     
  4. Выпекайте в духовке при температуре 175 градусов в течение 15 минут. Печенье готово, можно пробовать.

Приятного аппетита!

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