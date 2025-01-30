Дети забудут о "Баунти": кокосовое печенье за считанные минуты

Дети всегда хотят, чтобы дома было что-то сладенькое. Для этого не надо идти в магазин – домашняя выпечка всегда вкуснее.

"Баунти" – один из любимых батончиков малышей. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Добрые новости" и приготовить печенье, которое ничем не уступает популярным сладостям. Интересно Смешали 3 ингредиента – и в духовку: ароматное домашнее печенье на все случаи жизни Рецепт кокосового печенья Время : 4

: 4 Порций: 25 минут Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 80 граммов сахара (можно использовать сахарную пудру);

– щепотка соли;

– 170 граммов кокосовой стружки. Приготовление: Яйца взбиваем с сахаром и солью в течение 2 минут. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем до однородности. Формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах. Важно, чтобы печенье было едва золотистым. По желанию можно окунуть его в растопленный шоколад, чтобы придать максимальное сходство известным конфетам. Приятного аппетита! Вы перестанете готовить салаты: запекаем пекинскую капусту со специями.