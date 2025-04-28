Такой не купишь в магазине, а готовится очень просто: картофельная колбаса

Картофельная колбаса – вкусная и бюджетная альтернатива традиционным мясным колбасам. Это блюдо обещает удовлетворить всех с первого кусочка.

Существует множество рецептов ее приготовления и каждый из них имеет свой неповторимый вкус. Сегодня 24 Канал со ссылкой на Эспрессо делится самым вкусным рецептом колбасы из картофеля.

Читайте также Уже традиция после праздников: готовим ароматную мясную солянку

Колбаса из картофеля

Время: 1 час

1 час Порции: 5

Ингредиенты:

– 2 килограмма картофеля;

– 700 граммов подчеревины;

– 2 лука;

– 100 миллилитров молока;

– 3 столовые ложки манки;

– 1 чайная ложка чеснока сухого;

– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– соль и перец – по вкусу;

– оболочки для колбасок (кишки свиные).

Приготовление:

Овощи очистите от кожуры. Лук и подчеревину порежьте кубиком, а картофель натрите на очень мелкой терке.

На сухую разогретую сковородку выложите подчеревину, поджарьте примерно 5 минут. Затем добавьте лук, соль и перец. Жарьте пока не вытопится весь жир с подчеревины.

Добавьте к картофелю шкварки, манку, молоко, соль, сухой чеснок и перец. Все хорошо перемешайте до однородности и начинка готова.

Готовые оболочки для колбасок сначала вымочите в чистой воде, затем начните их начинять картофельной смесью с помощью насадки для приготовления колбас и сосисок.

Противень для выпекания смажьте подсолнечным маслом и выложите картофельные колбаски. Сделайте проколы иглой или деревянной зубочисткой в оболочке по периметру всей колбасы, чтобы вышел лишний воздух.

Поставьте ее выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Готово!

Тоже приготовьте: камамбер фри, как в McDonald's.