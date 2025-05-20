Забудьте о магазинных: эти конфеты "Ферреро Роше" покорят ваше сердце

"Ферреро Роше" – шоколадные конфеты с ореховой начинкой, нежным кремом и хрустящей вафельной оболочкой завоевали сердца миллионов людей по всему миру. Хотя многие любят лакомиться этими вкусностями, для многих может стать неожиданностью, что приготовить их дома не так уж и сложно.

Удивите своих близких и друзей изысканным десертом, который не уступает по вкусу итальянскому оригиналу. Создать настоящую феерию вкуса "Ферреро Роше" можно за считанные минуты, передает 24 Канал со ссылкой на Novosti24. Читайте также Классика по-новому: выпекаем шоколадный львовский сырник, что влюбляет с первого раза Конфеты "Ферреро Роше" Время: 40 минут

40 минут Порции: 12 – 14 Ингредиенты:

– 110 граммов фундука;

– 60 граммов ореховой пасты;

– 2 столовые ложки какао;

– 1,5 чайной ложки ванильного экстракта;

– 1 чайная ложка кокосового масла;

– 2 столовые ложки кленового или другого сиропа;

– 75 граммов черного шоколада;

– щепотка морской соли. Приготовление: Примерно 12 – 14 орехов отложите. Они будут нужны, чтобы положить в центр конфет. Остальные отправьте в блендер и измельчите, но не до состояния муки.

Туда же в блендер положите ореховую пасту, какао, ваниль, растопленное кокосовое масло, сироп, соль. Перемешайте. Масса должна держаться при формировании шарика. Положите внутрь грешок.

Теперь сделайте глазурь – на водяной бане растопите 75 граммов черного шоколада и 1 чайную ложку кокосового масла. Добавьте в массу 2 – 3 столовые ложки измельченных орехов.

Каждый шарик окуните в ореховый шоколад. Оставьте на тарелке или на решетке, чтобы глазурь застыла. Примерно на 30 минут. Конфеты готовы. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: шоколадный брауни всего за 30 минут.