10 июля, 13:41
Фисташка – в тренде: готовим вкусные и легкие конфеты с этим ингредиентом
Основні тези
- Вы зависимы от шоколадных десертов? Теперь можете приготовить его дома, да еще и в фитнес-версии.
- Речь идет о фисташковых конфетах с финиками под толстым слоем черного шоколада.
Для приготовления конфет с фисташкой можно использовать разные рецепты, но один из самых простых – с финиками. Они не только вкусные, но еще и низкокалорийные.
Такое лакомство подсластит моменты киносеанса, снимут стресс, а также удивят всех ваших гостей. Рецептом конфет с фисташкой и финиками делится 24 Канал со ссылкой на "НашаМама".
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Конфеты с фисташкой
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты для начинки:
– 140 граммов фиников;
– 50 граммов фисташек.
Для глазури:
– 80 граммов черного шоколада без сахара;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 15 граммов фисташек.
Приготовление:
- Залейте финики водой и оставьте на 15 минут. Измельчите фисташки в блендере.
- Когда финики уже настоялись, удалите из них косточки и добавьте в блендер к фисташкам. Финики и орехи измельчайте до образования однородной массы.
- Смазав руки оливковым маслом, сформируйте небольшие шарики. Шарики выкладывайте в силиконовую форму и разравнивайте, чтобы конфеты стали квадратными. Положите форму с конфетами в морозилку на 30 – 40 минут.
- Пока конфеты в морозилке, сделайте глазурь. На кастрюлю с кипящей водой поставьте тарелку с шоколадом, чтобы он растаял на водяной бане. Помешивая лопаткой, добавьте 1 столовую ложку оливкового или кокосового масла.
- Замороженные конфеты опустите в растопленный шоколад, переложите на пергамент и отправьте в холодильник на 10 минут.
- Когда глазурь застыла, готовые конфеты можете украсить шоколадными полосами и измельченными фисташками. И снова в холодильник на 10 минут.
Приятного аппетита!
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