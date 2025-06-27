Консервированные помидоры черри, которые станут находкой зимой: рецепт лучшей закуски
- Консервированные помидоры черри – лучшая зимняя консервация. Летние плоды сохранят вкус и пользу.
- Они отлично сочетаются с мясными блюдами и картофелем. Красочные, аппетитные и очень вкусные!
Консервированные помидоры черри – лучший выбор для зимней консервации. Хозяйки и их семьи смогут наслаждаться ярким вкусом и питательными свойствами летних плодов даже в самые холодные месяцы.
Они станут идеальным дополнением как к будничным блюдам, так и к праздничным зимним посиделкам. Как закрыть помидоры черри рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Читайте также Помидоры малосольные за 3 дня: лучший рецепт, который только существует
Помидоры черри на зиму
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма томатов черри;
– 4 зубчика чеснока;
– 10 граммов петрушка;
– 2 лавровых листа;
– 6 черных перцев горошком.
Для маринада:
– 1 литра воды;
– 2 столовые ложки соли каменной;
– 50 граммов сахара;
– 40 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Помидоры и петрушку помойте и обсушите. Помидоры проколите зубочисткой в одном месте. Чеснок очистите и нарежьте кусочками.
- На дно простерилизованных банок положите петрушку, чеснок, лавровые листья и горошины перца. Сверху плотно выложите помидоры и залейте кипятком на 5 минут.
- Слейте воду с помидоров в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар и перемешайте до растворения. Влейте уксус и выключите огонь.
- Залейте помидоры горячим маринадом, закройте крышками. Переверните банки, закутайте полотенцами и оставьте охлаждаться.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда закрутите и эти сладкие маринованные помидоры.