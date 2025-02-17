Как сырник, только в разы вкуснее: Королевская ватрушка, от которой "срывает крышу"
"Королевская ватрушка" завоевала популярность как инновационный взгляд на классический сырник. С нежной кремовой творожной начинкой и рассыпчатым тестом, которое тает во рту, этот десерт обещает поразить даже самых требовательных.
Готовится она легко и без особых кулинарных навыков. Рецептом "Королевской ватрушки" делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @elenka_belous.
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Королевская ватрушка – рецепт
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты для теста:
– 180 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 3 чайные ложки какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 8 столовых ложек муки.
Для творожной начинки
– 700 граммов творога кисломолочного сыра;
– 4 столовые ложки сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 1 яйцо.
Как приготовить "Королевскую ватрушку": смотрите видео
Приготовление:
- Сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте сахар, ванильный сахар, какао-порошок, разрыхлитель, муку и перетрите все в крошку (руками или блендером).
- Творог, сахар, ванильный сахар и яйцо перемешайте или перебейте блендером до однородной консистенции.
- Дно разъемной формы застелите пергаментом и выложите половину крошки. Утрамбуйте ее дном стакана. Далее выложите ровным слоем творожную начинку и сверху посыпьте оставшейся крошкой.
- Поставьте форму в разогретую духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 45 минут до золотистой корочки.
- Дайте остыть, потому что теплая ватрушка будет мягкой и трудно нарезаться, а после остывания – станет идеальной для нарезания.
Приятного аппетита!
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