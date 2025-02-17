Как сырник, только в разы вкуснее: Королевская ватрушка, от которой "срывает крышу"

"Королевская ватрушка" завоевала популярность как инновационный взгляд на классический сырник. С нежной кремовой творожной начинкой и рассыпчатым тестом, которое тает во рту, этот десерт обещает поразить даже самых требовательных.

Готовится она легко и без особых кулинарных навыков. Рецептом "Королевской ватрушки" делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @elenka_belous. Читайте также Идеально для тех, кто любит полезное и вкусное: малиновые батончики от Эктора Королевская ватрушка – рецепт Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8 Ингредиенты для теста:

– 180 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 3 чайные ложки какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 8 столовых ложек муки.



Для творожной начинки

– 700 граммов творога кисломолочного сыра;

– 4 столовые ложки сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 1 яйцо. Как приготовить "Королевскую ватрушку": смотрите видео Приготовление: Сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте сахар, ванильный сахар, какао-порошок, разрыхлитель, муку и перетрите все в крошку (руками или блендером).

Творог, сахар, ванильный сахар и яйцо перемешайте или перебейте блендером до однородной консистенции.

Дно разъемной формы застелите пергаментом и выложите половину крошки. Утрамбуйте ее дном стакана. Далее выложите ровным слоем творожную начинку и сверху посыпьте оставшейся крошкой.

Поставьте форму в разогретую духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 45 минут до золотистой корочки.

Дайте остыть, потому что теплая ватрушка будет мягкой и трудно нарезаться, а после остывания – станет идеальной для нарезания. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и шоколадное брауни с фундуком.