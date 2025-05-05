Котлета по-киевски: сочный рецепт от Кацурина

Котлета по-киевски – гордость Украины. Она отличается от традиционных котлет тем, что изготавливается из целого куска куриного филе, а не из мясного фарша. А ее изюминка - жидкая начинка из ароматного масла.

Ресторатор и food-блогер Миша Кацурин поделился рецептом котлеты по-киевски, передает 24 Канал. Попробуйте приготовить сочное блюдо и вы! Читайте также Хрустящая снаружи и мягкая внутри: лучший рецепт картофеля по-деревенски с корочкой Котлета по-киевски – рецепт Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– куриная кость – по желанию;

– 2 яйца;

– 0,5 стакана муки;

– 0,5 стакана сухарей панко;

– 1 литр масла подсолнечного для жарки;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– чеснок – по вкусу;

– пучок укропа;

– соль – по вкусу. Как приготовить котлету по-киевски: смотрите видео Приготовление: Для начала подготовьте начинку для будущей котлеты – сливочное масло с чесноком, солью и укропом перебейте до однородности.

С помощью пищевой пленки сформируйте колбаску и поместите в морозильную камеру.

Подготовьте куриное филе и сформируйте котлету – разрежьте посередине и раскройте, как книжку. Отбейте, посолите, поперчите.

Закрутите в мясной рулет сливочное масло с отваренной костью и сформируйте с помощью пленки красивую котлету. Переместите в морозильную камеру.

После того, как котлета замерзнет, запанируйте ее в муке, яйце и сухарях панко.

Жарьте в очень горячем масле до румяной корочки и доведите до готовности в духовке. Примерно 15 минут, при температуре 180 градусов.

Жареную ножку, по желанию, украсьте декоративной салфеткой и подавайте с гарниром и салатом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и камамбер фри, как в McDonald's.