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5 мая, 17:30
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Котлета по-киевски: сочный рецепт от Кацурина

Марта Касиянчук

Котлета по-киевски – гордость Украины. Она отличается от традиционных котлет тем, что изготавливается из целого куска куриного филе, а не из мясного фарша. А ее изюминка - жидкая начинка из ароматного масла.

Ресторатор и food-блогер Миша Кацурин поделился рецептом котлеты по-киевски, передает 24 Канал. Попробуйте приготовить сочное блюдо и вы!

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Котлета по-киевски – рецепт

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– куриная кость – по желанию;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана муки;
– 0,5 стакана сухарей панко;
– 1 литр масла подсолнечного для жарки;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– чеснок – по вкусу;
– пучок укропа;
– соль – по вкусу.

Как приготовить котлету по-киевски: смотрите видео

Приготовление:

  1. Для начала подготовьте начинку для будущей котлеты – сливочное масло с чесноком, солью и укропом перебейте до однородности.
     
  2. С помощью пищевой пленки сформируйте колбаску и поместите в морозильную камеру.
     
  3. Подготовьте куриное филе и сформируйте котлету – разрежьте посередине и раскройте, как книжку. Отбейте, посолите, поперчите.
     
  4. Закрутите в мясной рулет сливочное масло с отваренной костью и сформируйте с помощью пленки красивую котлету. Переместите в морозильную камеру.
     
  5. После того, как котлета замерзнет, запанируйте ее в муке, яйце и сухарях панко.
     
  6. Жарьте в очень горячем масле до румяной корочки и доведите до готовности в духовке. Примерно 15 минут, при температуре 180 градусов.
     
  7. Жареную ножку, по желанию, украсьте декоративной салфеткой и подавайте с гарниром и салатом.

Приятного аппетита!

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