Как по-киевски только еще вкуснее: рецепт невероятных котлет "Кордон Блю"
Любимая котлета по-киевски, известная своим нежным вкусом, соблазнительным ароматом и хрустящей корочкой, продолжает радовать гурманов. Однако, ее фанаты могут попробовать еще одно блюдо: котлету "Кордон Блю", которая будет не менее вкусной и сытной.
Нежная и сочная грудинка, аппетитный сыр и хрустящая панировка – все это сочетание понравится каждому. Украинская кулинарная блогерка nisenitnitsia_ поделилась рецептом невероятных котлет "Кордон Блю", пишет 24 Канал.
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Котлеты "Кордон Блю"
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 6
Ингредиенты для котлет:
– 3 куриных филе;
– ветчина;
– сыр;
– соль, черный перец – по вкусу.
Для панировки:
– яйца;
– мука;
– панировочные сухари;
– масло для жарки.
Как приготовить котлеты "Кордон Блю": смотрите видео
Приготовление:
- Разрежьте филе на две половины, отбейте их, посолите и поперчите.
- Выложите на филе ветчину, сыр и хорошо заверните. Затем обмотайте их и поставьте в морозильную камеру на 30 минут.
- Достаньте котлеты, снимите пленку и окуните их в муку, затем – в яйцо, далее – в панировочные сухари.
- Жарьте котлеты в большом количестве масла до золотистого цвета. Затем запеките блюдо под фольгой в духовке еще 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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