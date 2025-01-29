Котлетки получатся сочными как никогда: кусочек какого ингредиента сделает из вас мастера

Сочные котлетки станут отличным дополнением к обеду и ужину. И хоть готовить их несложно, маленькие мелочи способны существенно повлиять на результат.

Если все правильно сделать, то котлеты могут смаковать, как блюдо высокой кухни. А если добавить в них кусочек сливочного масла, то они всегда получаются сочными. 24 Канал предлагает сохранить рецепт всегда удачных котлет от портала Patrioty.

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Рецепт сочных котлет

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов говяжьего фарша;

– 3 ломтика хлеба;

– 200 миллилитров молока;

– 100 граммов маринованного лука;

– 4 соленых огурца;

– тостовый сыр – по вкусу;

– 4 зубчика чеснока;

– сливочное масло – по вкусу;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1/3 чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Смочите хлеб в молоке. Добавьте в миску с хлебом и молоком фарш. Выдавите чеснок, и добавьте специи. Тщательно вымешайте фарш руками, чтобы он стал плотным. Подготовьте противень для запекания, застелив его пергаментом. Сформируйте плоские котлеты, сделайте в центре каждой небольшое углубление и положите туда кусочек сливочного масла. Сверху добавьте маринованный лук, соленые огурцы и закройте ломтиками сыра. Выпекайте 25 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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