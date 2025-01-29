Котлетки получатся сочными как никогда: кусочек какого ингредиента сделает из вас мастера
Сочные котлетки станут отличным дополнением к обеду и ужину. И хоть готовить их несложно, маленькие мелочи способны существенно повлиять на результат.
Если все правильно сделать, то котлеты могут смаковать, как блюдо высокой кухни. А если добавить в них кусочек сливочного масла, то они всегда получаются сочными. 24 Канал предлагает сохранить рецепт всегда удачных котлет от портала Patrioty.
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Рецепт сочных котлет
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов говяжьего фарша;
– 3 ломтика хлеба;
– 200 миллилитров молока;
– 100 граммов маринованного лука;
– 4 соленых огурца;
– тостовый сыр – по вкусу;
– 4 зубчика чеснока;
– сливочное масло – по вкусу;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1/3 чайной ложки черного перца.
Приготовление:
Смочите хлеб в молоке. Добавьте в миску с хлебом и молоком фарш. Выдавите чеснок, и добавьте специи.
Тщательно вымешайте фарш руками, чтобы он стал плотным. Подготовьте противень для запекания, застелив его пергаментом.
Сформируйте плоские котлеты, сделайте в центре каждой небольшое углубление и положите туда кусочек сливочного масла. Сверху добавьте маринованный лук, соленые огурцы и закройте ломтиками сыра.
Выпекайте 25 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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