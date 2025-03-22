Кисломолочное чудо из 3 ингредиентов: приготовить крем-сыр "Филадельфия" дома быстро и легко
Крем-сыр "Филадельфия" продолжает оставаться популярным выбором как среди домашних хозяек, так и среди профессиональных шеф-поваров. Этот универсальный сыр часто едят просто так, щедро намазывая на ломтики хлеба, а также используют как ключевой ингредиент в разнообразных блюдах.
Его легко можно приготовить дома из обычной сметаны. Такая самодельная версия не только не уступает по вкусу магазинным аналогам, но и обеспечивает значительную экономию средств, поскольку стоит в десять раз дешевле. Рецептом крем-сыра "Филадельфия" делится 24 Канал со ссылкой на 1 минута.
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Как приготовить сыр "Филадельфия" дома
- Время: 12 часов
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов сметаны +25%;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- К сметане добавьте соль и лимонный сок и тщательно перемешайте.
- На сито выложите плотный слой марли и переложите на нее сметану.
- Заверните края марли, прикрывая сметану. Теперь поставьте конструкцию на ночь в холодильник.
- За это время вся сыворотка из сметаны отойдет и на выходе получите плотный, густой и вкусный крем-сыр.
Приятного аппетита!
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