Кисломолочное чудо из 3 ингредиентов: приготовить крем-сыр "Филадельфия" дома быстро и легко

Крем-сыр "Филадельфия" продолжает оставаться популярным выбором как среди домашних хозяек, так и среди профессиональных шеф-поваров. Этот универсальный сыр часто едят просто так, щедро намазывая на ломтики хлеба, а также используют как ключевой ингредиент в разнообразных блюдах.

Его легко можно приготовить дома из обычной сметаны. Такая самодельная версия не только не уступает по вкусу магазинным аналогам, но и обеспечивает значительную экономию средств, поскольку стоит в десять раз дешевле. Рецептом крем-сыра "Филадельфия" делится 24 Канал со ссылкой на 1 минута. Читайте также Если еще не готовили – немедленно исправьте это: ароматная намазка из печеного чеснока на гренки Как приготовить сыр "Филадельфия" дома Время: 12 часов

12 часов Порции: 1 Ингредиенты:

– 300 граммов сметаны +25%;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка лимонного сока. Приготовление: К сметане добавьте соль и лимонный сок и тщательно перемешайте.

На сито выложите плотный слой марли и переложите на нее сметану.

Заверните края марли, прикрывая сметану. Теперь поставьте конструкцию на ночь в холодильник.

За это время вся сыворотка из сметаны отойдет и на выходе получите плотный, густой и вкусный крем-сыр. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и весеннюю намазку с редисом и сыром.