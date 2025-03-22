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22 марта, 12:35
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Кисломолочное чудо из 3 ингредиентов: приготовить крем-сыр "Филадельфия" дома быстро и легко

Марта Касиянчук

Крем-сыр "Филадельфия" продолжает оставаться популярным выбором как среди домашних хозяек, так и среди профессиональных шеф-поваров. Этот универсальный сыр часто едят просто так, щедро намазывая на ломтики хлеба, а также используют как ключевой ингредиент в разнообразных блюдах.

Его легко можно приготовить дома из обычной сметаны. Такая самодельная версия не только не уступает по вкусу магазинным аналогам, но и обеспечивает значительную экономию средств, поскольку стоит в десять раз дешевле. Рецептом крем-сыра "Филадельфия" делится 24 Канал со ссылкой на 1 минута.

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Как приготовить сыр "Филадельфия" дома

  • Время: 12 часов
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов сметаны +25%;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. К сметане добавьте соль и лимонный сок и тщательно перемешайте.
     
  2. На сито выложите плотный слой марли и переложите на нее сметану.
     
  3. Заверните края марли, прикрывая сметану. Теперь поставьте конструкцию на ночь в холодильник.
     
  4. За это время вся сыворотка из сметаны отойдет и на выходе получите плотный, густой и вкусный крем-сыр.

Приятного аппетита!

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