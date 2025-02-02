Лучшей закуски и не придумаешь: ледянки – рецепт древнего украинского блюда

Крыжавки – древний кулинарный шедевр украинской кухни. Это традиционное блюдо, известное также под названиями крыжалки или лепестки, состоит из маринованной капусты в сочетании со свёклой.

Эта закуска идеально подходит под основные блюда, а главное, не надо заморачиваться, что вкусного подать к столу. Как приготовить крыжавки рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Полезная, вкусная и питательная: бутерброды с этой намазкой разлетаются на ура Рецепт крыжавки из капусты и свёклы Время: 40 минут

40 минут Порции: 5 Ингредиенты:

– 1 капуста белокочанная;

– 200 граммов свёкла;

– 100 граммов селери, стебель;

– 50 зубков чеснока;

– 15 граммов сира;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 литр воды;

– 2 столовые ложки меда. Приготовление: Свёклу и селеру почистите, нарежьте соломкой. Зубчики чеснока разрежьте пополам.

Капусту разрежьте на 1/8 так, чтобы кочан держал листья. Сложите слоями в банку капусту, свёклу, селеру, пересыпая тмином и чесноком.

В кипящей воде растворите соль и мед, залейте горячей водой капусту так, чтобы она все покрыла.

Накройте марлей и поставьте при комнатной температуре на 7 – 10 – 14 дней. Под конец первой недели на поверхности должны появиться пузырьки.

Когда крыжавки приобретут равномерно розовый цвет – закройте крышкой и поставьте в холодильник. Тогда подавайте к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте полезную намазку из вареных яиц, тунца и свежих огурцов.