Лучшей закуски и не придумаешь: ледянки – рецепт древнего украинского блюда
Крыжавки – древний кулинарный шедевр украинской кухни. Это традиционное блюдо, известное также под названиями крыжалки или лепестки, состоит из маринованной капусты в сочетании со свёклой.
Эта закуска идеально подходит под основные блюда, а главное, не надо заморачиваться, что вкусного подать к столу. Как приготовить крыжавки рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Рецепт крыжавки из капусты и свёклы
- Время: 40 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 1 капуста белокочанная;
– 200 граммов свёкла;
– 100 граммов селери, стебель;
– 50 зубков чеснока;
– 15 граммов сира;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 литр воды;
– 2 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Свёклу и селеру почистите, нарежьте соломкой. Зубчики чеснока разрежьте пополам.
- Капусту разрежьте на 1/8 так, чтобы кочан держал листья. Сложите слоями в банку капусту, свёклу, селеру, пересыпая тмином и чесноком.
- В кипящей воде растворите соль и мед, залейте горячей водой капусту так, чтобы она все покрыла.
- Накройте марлей и поставьте при комнатной температуре на 7 – 10 – 14 дней. Под конец первой недели на поверхности должны появиться пузырьки.
- Когда крыжавки приобретут равномерно розовый цвет – закройте крышкой и поставьте в холодильник. Тогда подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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