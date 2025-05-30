Сочные куриные рулетики в беконе: от этого блюда просто невозможно оторваться

Куриные рулетики, завернутые в бекон – популярное блюдо как для домашнего стола, так и для праздничного. Эта ароматная закуска непременно поразит гостей и гурманов и оставит неизгладимое впечатление у каждого, кто ее попробует.

К тому же вкусны они с любым гарниром. Как приготовить рулетики из куриного филе, сыра и бекона рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также Сытно, вкусно и с ароматом уюта: пирог с ветчиной и грибами от Эктора Рулетики из куриного филе, сыра и бекона Время: 1 час

1 час Порции: 8 Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 100 граммов крем-сыра;

– 150 граммов моцареллы;

– 150 граммов нарезанного бекона;

– 100 граммов сыра любого;

– соль и специи – по вкусу. Приготовление: Возьмите филе, помойте, просушите и разрежьте пополам и хорошо отбейте. Посолите, поперчите. Можно добавить микс специй к курице.

Помойте укроп и нарежьте мелко. Добавьте его к крем-сыру и хорошо перемешайте.

Смажьте филе крем-сыром. Сверху на смазанное филе выложите нарезанные кусочки моцареллы.

Заверните все в рулетик. После этого возьмите рулетик и оберните его беконом.

Выложите их в форму для запекания и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов и запекайте в течение 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте натертым сыром. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: быстрая закуска из 3 видов сыра.