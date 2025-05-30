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30 мая, 14:14
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Сочные куриные рулетики в беконе: от этого блюда просто невозможно оторваться

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Куриные рулетики в беконе является популярным блюдом для домашнего и праздничного стола.
  • Для приготовления понадобится 1 час, а хватит на 8 человек.

Куриные рулетики, завернутые в бекон – популярное блюдо как для домашнего стола, так и для праздничного. Эта ароматная закуска непременно поразит гостей и гурманов и оставит неизгладимое впечатление у каждого, кто ее попробует.

К тому же вкусны они с любым гарниром. Как приготовить рулетики из куриного филе, сыра и бекона рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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    Рулетики из куриного филе, сыра и бекона

    • Время: 1 час
    • Порции: 8

    Ингредиенты:
    – 2 куриных филе;
    – 100 граммов крем-сыра;
    – 150 граммов моцареллы;
    – 150 граммов нарезанного бекона;
    – 100 граммов сыра любого;
    – соль и специи – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Возьмите филе, помойте, просушите и разрежьте пополам и хорошо отбейте. Посолите, поперчите. Можно добавить микс специй к курице.
       
    2. Помойте укроп и нарежьте мелко. Добавьте его к крем-сыру и хорошо перемешайте.
       
    3. Смажьте филе крем-сыром. Сверху на смазанное филе выложите нарезанные кусочки моцареллы.
       
    4. Заверните все в рулетик. После этого возьмите рулетик и оберните его беконом.
       
    5. Выложите их в форму для запекания и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов и запекайте в течение 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте натертым сыром.

    Приятного аппетита!

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