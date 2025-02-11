К яичнице или любимому гарниру: сочная курочка в соусе терияки – быстро и очень вкусно

Эта курочка станет универсальным дополнением к любой трапезе. Готовить ее очень легко, а вкус она подарит непревзойденный.

Благодаря соусу терияки курочка получит карамельный отблеск и незабываемые вкусовые нотки. Соус можно приобрести готовый или приготовить его так, как указано в рецепте от Bene Gusto, который 24 Канал предлагает попробовать при первой же возможности.

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Рецепт курочки терияки

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 100 миллилитров соевого соуса;

– 100 миллилитров воды;

– 50 граммов сахара;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка кунжута.

Приготовление:

Промойте куриное филе и высушите его. Нарежьте грудку полосками и обжарьте на растительном масле. Важно жарить мясо на большом огне, чтобы избежать тушения в сковороде. Добавьте на сковороду чеснок, пропущенный через пресс, сахар, соевый соус и кунжут, и хорошо перемешайте. В отдельной емкости смешайте крахмал с водой и вылейте в соус. Масса быстро густеет, поэтому необходимо постоянно помешивать. Когда соус загустеет, добавьте обжаренную курицу и тщательно перемешайте, чтобы кусочки филе покрылись глазурью со всех сторон. Выключите плиту, накройте сковороду крышкой и дайте блюду настояться несколько минут.

Приятного аппетита!

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