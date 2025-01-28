Он может стать рецептом месяца: куриное филе в томатном соусе – нежно и сочно

Из курочки можно приготовить просто невероятное количество вкусных блюд. А в сочетании с томатами этот ингредиент может подарить просто невероятный результат.

Стоит попробовать этот рецепт всего один раз, чтобы влюбиться в него навсегда. Он позволяет без лишних усилий приготовить ужин, от которого семья будет в невероятном восторге. 24 Канал рекомендует сохранить этот способ приготовления куриного филе от портала "Шуба".

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Рецепт куриного филе в томатном соусе

Время : 25

: 25 Порций: 4

Ингредиенты:

– 650 граммов куриного филе;

– зеленый лук – по вкусу;

– укроп – по вкусу;

– сахар – по вкусу;

– 2 зубчика чеснока;

– 30 граммов томатной пасты;

– 1 желтая репчатая луковица;

– 30 граммов подсолнечного масла;

– 5 граммов пшеничной муки.

Приготовление:

Хорошо промойте куриное филе, обсушите его и нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте растительное масло на сковороде. Положите нарезанное филе и обжарьте до белого цвета. Нарежьте лук и добавьте в сковороду с курицей. Жарьте до золотистого цвета лука и курицы. Добавьте в сковороду томатную пасту, тщательно перемешайте и тушите еще несколько минут. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте воду, накройте крышкой и тушите 5 минут. Для улучшения вкуса можно использовать томатный сок вместо пасты. Добавьте сахар и травы по вкусу. Подавайте курочку с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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