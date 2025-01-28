Он может стать рецептом месяца: куриное филе в томатном соусе – нежно и сочно
Из курочки можно приготовить просто невероятное количество вкусных блюд. А в сочетании с томатами этот ингредиент может подарить просто невероятный результат.
Стоит попробовать этот рецепт всего один раз, чтобы влюбиться в него навсегда. Он позволяет без лишних усилий приготовить ужин, от которого семья будет в невероятном восторге. 24 Канал рекомендует сохранить этот способ приготовления куриного филе от портала "Шуба".
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Рецепт куриного филе в томатном соусе
- Время: 25
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 650 граммов куриного филе;
– зеленый лук – по вкусу;
– укроп – по вкусу;
– сахар – по вкусу;
– 2 зубчика чеснока;
– 30 граммов томатной пасты;
– 1 желтая репчатая луковица;
– 30 граммов подсолнечного масла;
– 5 граммов пшеничной муки.
Приготовление:
Хорошо промойте куриное филе, обсушите его и нарежьте небольшими кусочками.
Разогрейте растительное масло на сковороде. Положите нарезанное филе и обжарьте до белого цвета.
Нарежьте лук и добавьте в сковороду с курицей. Жарьте до золотистого цвета лука и курицы.
Добавьте в сковороду томатную пасту, тщательно перемешайте и тушите еще несколько минут. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Влейте воду, накройте крышкой и тушите 5 минут.
Для улучшения вкуса можно использовать томатный сок вместо пасты.
Добавьте сахар и травы по вкусу. Подавайте курочку с любимым гарниром.
Приятного аппетита!
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