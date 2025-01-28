Варто спробувати цей рецепт лише один раз, щоб закохатися в нього назавжди. Він дозволяє без зайвих зусиль приготувати вечерю, від якої сім'я буде у неймовірному захваті. 24 Канал рекомендує зберегти цей спосіб приготування курячого філе від порталу "Шуба".

Цікаво Ви й самі від нього не відмовитесь: смачне й поживне хачапурі для дітей

Рецепт курячого філе в томатному соусі

Час : 25

: 25 Порцій: 4

Інгредієнти:

– 650 грамів курячого філе;

– зелена цибуля – до смаку;

– кріп – до смаку;

– цукор – до смаку;

– 2 зубчики часнику;

– 30 грамів томатної пасти;

– 1 жовта ріпчаста цибулина;

– 30 грамів соняшникової олії;

– 5 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

Добре промийте куряче філе, обсушіть його і наріжте невеликими шматочками. Розігрійте олію на сковороді. Покладіть нарізане філе та обсмажте до білого кольору. Наріжте цибулю та додайте до сковороди з куркою. Смажте до золотистого кольору цибулі та курки. Додайте до сковороди томатну пасту, ретельно перемішайте і тушкуйте ще кілька хвилин. Додайте борошно та добре перемішайте. Влийте воду, накрийте кришкою і тушкуйте 5 хвилин. Для покращення смаку можна використовувати томатний сік замість пасти. Додайте цукор та трави до смаку. Подавайте курочку з улюбленим гарніром.

Смачного!

Вона стане в пригоді не один раз: паста з буряка з італійськими нотками.