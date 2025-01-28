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Рецепт курячого філе в томатному соусі
- Час: 25
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 650 грамів курячого філе;
– зелена цибуля – до смаку;
– кріп – до смаку;
– цукор – до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– 30 грамів томатної пасти;
– 1 жовта ріпчаста цибулина;
– 30 грамів соняшникової олії;
– 5 грамів пшеничного борошна.
Приготування:
Добре промийте куряче філе, обсушіть його і наріжте невеликими шматочками.
Розігрійте олію на сковороді. Покладіть нарізане філе та обсмажте до білого кольору.
Наріжте цибулю та додайте до сковороди з куркою. Смажте до золотистого кольору цибулі та курки.
Додайте до сковороди томатну пасту, ретельно перемішайте і тушкуйте ще кілька хвилин. Додайте борошно та добре перемішайте. Влийте воду, накрийте кришкою і тушкуйте 5 хвилин.
Для покращення смаку можна використовувати томатний сік замість пасти.
Додайте цукор та трави до смаку. Подавайте курочку з улюбленим гарніром.
Смачного!
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