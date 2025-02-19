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19 февраля, 21:23
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Вкусно и бюджетно: лаваш с сыром в духовке – перекус на каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская

Универсальность лаваша пригодится каждой хозяйке. Для него подходит любая начинка, а значит, он никогда не надоест.

Хрустящий лаваш, внутри которого нежный расплавленный сыр – это сочетание, перед которым нельзя устоять, даже если готовить его каждый день. 24 Канал предлагает убедиться в этом и подарить радость родным с порталом Рецепты.UA.

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Рецепт лаваша с сыром

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 лаваша;
– 300 граммов твердого сыра;
– 200 граммов мягкого сыра (к примеру, моцареллы);
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– зелень и специи – по желанию.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Нарежьте сыр тонкими кусочками.
  3. Намажьте лист лаваша оливковым маслом.
  4. Равномерно выложите на лаваш кусочки сыров и добавьте зелень.
  5. Запекайте в духовке 10 – 12 минут.

Приятного аппетита!

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