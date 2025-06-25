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25 июня, 15:58
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Захочется каждый вечер: диетический салат без майонеза, который сочетаются со всем

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Такой легкий и низкокалорийный салат идеально подходит летом, а готовится очень просто.
  • Получается очень сытно, вкусно и главное – бюджетно.

В жаркие дни многие ищут легкие и здоровые варианты еды. Этот свежий диетический салат – идеальный выбор. Он не только быстро готовится, но и не требует кулинарной обработки и не содержит майонеза.

Салат можно подавать как гарнир к рыбе или мясу, или же есть как самостоятельный ужин. Рецептом этого диетического салата делится 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Легкий салат без майонеза

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты:
– 1/2 небольшой головки капусты;
– 1 – 2 средние морковки;
– 3 – 4 огурца;
– 1 сладкий болгарский перец;
– 1/2 чашки нарезанного укропа;
– 3 столовые ложки белого уксуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. В глубокую миску насыпьте нашинкованную капусту и нарезанную морковь, посолите и дайте немного постоять. Они пустят сок и станут более мягкими.
     
  2. Добавьте нарезанные огурцы и перец, свежую зелень. Тщательно перемешайте.
     
  3. Теперь приготовьте заправку – смешайте уксус, масло и черный молотый перец.
     
  4. Полейте овощную смесь заправкой и снова перемешайте. Дайте настояться 10 минут. При подаче добавьте несколько капель лимонного сока.

Приятного аппетита!

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