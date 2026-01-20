Ленивая лазанья на каждый день: готовим любимое блюдо без лишних усилий
- Ленивая лазанья экономит усилия без потери вкуса.
- Это отличное решение на каждый день, когда нужно вкусно накормить всю семью, не стоя долго у плиты.
Лазанья –одно из лучших итальянских блюд. Вкусно, сытно и колоритно – а теперь еще и очень легко!
Ленивая лазанья – это тот случай, когда можно сэкономить много усилий, абсолютно не жертвуя вкусом. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из TikTok ptashka.oly и почувствовать колоритный вкус Италии.
Как приготовить ленивую лазанью?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов говяжьего фарша;
– 1 небольшой лук;
– 1 небольшая морковь;
– 100 граммов томатного соуса;
– 300 миллилитров воды;
– 100 миллилитров сливок;
– 200 граммов сыра;
– 2 веточки свежего базилика;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец и прованские травы по вкусу.
Готовим лазанью без лишних усилий: видео
Приготовление:
- Выложите в чашу аэрогриля или форму для запекания обжаренную морковь с луком.
- Добавьте фарш, измельченный чеснок, томатный соус, воду и специи.
- Хорошо перемешайте массу, тщательно разбивая комочки фарша.
- Выложите пасту: можете взять листы лазаньи, поломать их и установить вертикально, чтобы они заполнили форму по высоте, или использовать короткую пасту. Следите, чтобы паста была полностью покрыта соусом.
- Полейте все сливками и поставьте в духовку или аэрогриль на 40 минут при 200 градусах.
- Достаньте блюдо, посыпьте измельченным базиликом и щедро присыпьте тертым сыром.
- Верните обратно в аэрогриль еще на 7 минут при 200 градусов, пока сыр расплавится и подрумянится.
Как выбрать качественный говяжий фарш?
Главный показатель – цвет. Он должен быть ярко-красным или насыщенно-пурпурным, подсказывает портал Pysznosci.
Если вы купили фарш в упаковке и он сверху красный, а внутри буроватого оттенка – ничего страшного. Это вполне нормальная реакция на отсутствие кислорода, поэтому вопросов к качеству мяса нет.
