Ленивые чебуреки за 30 минут: хитрый способ быстро наготовить много вкусненького
Чебуреки без избытка масла – вкуснятина, и не такая бомба по фигуре. Приготовить их можно из обычных блинов, устранив необходимость замешивать тесто, что делает процесс еще легче.
Если вы любите чебуреки, а времени возиться с тестом нет, тогда вас спасет этот быстрый рецепт. Им делится 24 Канал со ссылкой на Zhenskiy.
Читайте также Хрустящая и пикантная закуска без лишнего жира: готовим луковые чипсы с сыром от Эктора
Ленивые чебуреки – рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 20 – 25
Ингредиенты для блинов:
– 2 яйца;
– 350 – 400 граммов молока;
– 8 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли.
Для начинки:
– 600 граммов фарша;
– 1 луковица;
– 50 миллилитров кипяченой воды;
– щепотка соли;
– специи – по вкусу.
Приготовление:
- К фаршу добавьте натертый лук, специи, соль, воду и хорошо все перемешайте.
- Для блинов возьмите миску, вбейте яйца, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте.
- После этого добавьте муку и влейте часть молока, перемешайте и добавляйте остальное молоко и масло. Перемешайте до однородности и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- На половину каждого блина выложите начинку и сложите в форме чебурека.
- Обваляйте в муке, а затем в яйце. Выложите на разогретую сковородку с маслом и жарьте с обеих сторон на маленьком огне под крышкой до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: нежная спаржа с соусом бешамель.