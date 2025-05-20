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20 мая, 14:14
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Ленивые чебуреки за 30 минут: хитрый способ быстро наготовить много вкусненького

Марта Касиянчук

Чебуреки без избытка масла – вкуснятина, и не такая бомба по фигуре. Приготовить их можно из обычных блинов, устранив необходимость замешивать тесто, что делает процесс еще легче.

Если вы любите чебуреки, а времени возиться с тестом нет, тогда вас спасет этот быстрый рецепт. Им делится 24 Канал со ссылкой на Zhenskiy.

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Ленивые чебуреки – рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порции: 20 – 25

Ингредиенты для блинов:
– 2 яйца;
– 350 – 400 граммов молока;
– 8 столовых ложек муки;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли.

Для начинки:
– 600 граммов фарша;
– 1 луковица;
– 50 миллилитров кипяченой воды;
– щепотка соли;
– специи – по вкусу.

Приготовление:

  1. К фаршу добавьте натертый лук, специи, соль, воду и хорошо все перемешайте.
     
  2. Для блинов возьмите миску, вбейте яйца, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте.
     
  3. После этого добавьте муку и влейте часть молока, перемешайте и добавляйте остальное молоко и масло. Перемешайте до однородности и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
     
  4. На половину каждого блина выложите начинку и сложите в форме чебурека.
     
  5. Обваляйте в муке, а затем в яйце. Выложите на разогретую сковородку с маслом и жарьте с обеих сторон на маленьком огне под крышкой до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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