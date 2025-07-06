Раз и готово: готовим ленивые драники, которые получаются вкуснее классических

Традиционно приготовление любимых драников предполагает трудоемкий процесс натирания картофеля на терке. Однако для тех, кто ищет более быструю альтернативу, "ленивые драники" предлагают решение.

Эту упрощенную версию можно приготовить всего за 20 минут, а на вкус она не уступает классическому рецепту, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Весь секрет в особом измельчении картофеля.

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Ленивые драники

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 яйцо;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Картофель и лук очистите от верхнего слоя, промойте, нарежьте небольшими кусочками произвольной формы. Закиньте в чашу блендера, перебейте на высоких скоростях.

Картофельно-луковую массу переложите в глубокую тарелку на 5 минут, чтобы картофель выделил сок. Весь сок слейте.

Тогда в массу вбейте яйцо, всыпьте необходимое количество муки, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

Сковороду прогрейте на плите, влейте масло. В горячее масло положите небольшую порцию массы с помощью столовой ложки, формируя круглые заготовки. Жарьте на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны.

Готовые драники переложите на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Драники подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

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