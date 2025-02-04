4 февраля 2025, 09:39
Несколько десятков за 2 минуты: новый способ приготовления ленивых вареников
Ленивые вареники всегда придут на помощь, когда нужно быстро и вкусно поесть. А этот рецепт и вовсе станет лучшей находкой месяца.
Лишние хлопоты – это то, чего точно нет в этом способе приготовления ленивых вареников. Он позволяет уже через считанные минуты наслаждаться горячим и сытным блюдом, а родные точно попросят еще. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить рецепт ленивых вареников от портала "Смачненьке".
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Рецепт ленивых вареников
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов коровьего сыра;
– 1 яйцо;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1 – 2 столовых ложки сахара;
– 120 – 150 граммов муки.
Приготовление:
- Хорошо смешиваем творог, яйцо, соль и сахар.
- Затем добавляем муку. Тесто должно получиться густым и эластичным, иначе вареники разварятся.
- Перекладываем тесто в кондитерский мешок.
- Ставим воду на огонь, солим. Когда закипит – формируем из мешочка ленивые вареники и варим 1 минуту после того, как они выплывут.
- Подаем со сметаной или горячим сливочным маслом.
Приятного аппетита!
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