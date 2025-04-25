Ленивые ватрушки за 20 минут: если дома есть только хлеб и творог, а сладкого хочется

Батон и сыр, которые традиционно считаются несовместимыми, на самом деле очень вкусно сочетаются. Из такого набора можно приготовить быстрый завтрак или перекус всего за 20 минут.

Хозяйки могут приготовить ленивые ватрушки без замешивания теста. Этот рецепт сочетает хрустящий хлеб с нежной сливочной начинкой, передает 24 Канал со ссылкой на UA.новости.

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Ленивые ватрушки

Время: 30 минут

30 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты:

– белый батон;

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 1 яйцо;

– 1 стакан молока;

– 1 чайная ложка крупы манной;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка сметаны.

Приготовление:

Нарежьте батон на ломтики. Это будет основа вместо теста.

К творогу добавьте сахар и одно небольшое яйцо, сметану и манку. Тщательно перемешайте все.

Батон обмокните в молоко и выложите на противень с пергаментом. Сверху положите начинку с сыром.

Поставьте выпекаться в духовку при температуре 200 градусов на 15 – 20 минут. Можете украсить готовые ватрушки ягодами.

Приятного аппетита!

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