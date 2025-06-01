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1 июня, 14:00
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Легкий летний салат, который идеально дополнит барбекю: рецепт на уикенд

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Салат с огурцом, кабачком, помидорами черри,

Этот летний салат привлекает внимание своим акцентом на простоте и натуральных вкусах. Сочетание предложенных ингредиентов обещает замечательную гармонию вкусов, которая не только освежает, но и насыщает.

Он идеально подойдет как легкий обед в жаркий день, и как дополнение к мясным блюдам на пикнике. Рецептом летнего салата делится 24 Канал со ссылкой Radioclub.

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Летний салат

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 огурец;
– 1 маленький кабачок;
– 4 – 5 помидоров черри;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– морская соль и зелень – по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурец и кабачок нарежьте овощечисткой на полоски. Помидоры порежьте на половинки.
     
  2. Зелень мелко порежьте, залейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Дайте настояться 10 минут.
     
  3. Смешайте овощи и заправьте салат смесью из зелени. Посолите по вкусу и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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