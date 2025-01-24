Всего 3 ингредиента – и праздник обеспечен: самый легкий рецепт лимончелло для родных и друзей

Лимончелло –это популярный итальянский дижестив, бокал которого будет крайне уместным после обеда или ужина. Вы точно обращали на него внимание в магазине, но куда проще будет приготовить его самому.

Приготовление лимончелло не требует усилий, скорее – капельки терпения. Подавать его лучше всего охлажденным, поэтому не бойтесь хранить напиток в морозилке, благодаря водке он не замерзнет. 24 Канал предлагает испытать рецепт известного итальянского напитка от Foodie.

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Рецепт лимончелло

Время : 1 час + 3 недели

: 1 час + 3 недели Порций: 2 литра

Ингредиенты:

– литр водки;

– цедра 10 лимонов;

– вода;

– сахар.

Приготовление:

Снимаем цедру со свежих лимонов и заливаем ее водкой. Оставляем на неделю. После этого добавляем сироп с водой и сахаром. Пропорции этого ингредиента следует регулировать в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями. Даем напитку настояться в течение 2 недель. Процеживаем напиток в стеклянную бутылку, которую храним в морозилке или холодильнике. Подаем небольшими порциями после обеда или ужина.

Приятного аппетита!

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