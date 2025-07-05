Влажный и ароматный: лимонный кекс, который будете готовить постоянно
- Лимонный кекс имеет ароматный вкусовой профиль с сочетанием сладости и цитрусовой свежести, подчеркнутый глазурью.
- Этот рецепт не требует много времени и усилий, а в результате – приятно удивит.
Лимонный кекс поразит рецепторы своим легким и ароматным вкусовым профилем. Десерт отличается гармоничным сочетанием сладости и цитрусовой свежести. А глазурь лишь подчеркивает его оригинальность.
Если вы еще не пекли этой вкуснятины, то обязательно попробуйте. Рецептом нежного лимонного кекса делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.
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Лимонный кекс
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты для кекса:
– 230 граммов муки;
– 200 граммов сахара;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1/2 чайные ложки соли;
– 3 яйца;
– 250 миллилитров сливочного масла;
– цедра лимона;
– сок 1/2 лимона.
Для глазури:
– 150 граммов сахарной пудры;
– сок 1/2 лимона.
Приготовление:
- Сначала соедините муку, разрыхлитель, соль и 100 граммов сахара. Хорошо размешайте.
- В отдельную посудину яйца, 100 граммов сахара и сметану, перемешайте все до однородности.
- На терке натрите цедру лимона и выдавите сок. Соедините растопленное масло с цедрой и соком.
- Добавьте все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте. Застелите форму пергаментом, смажьте его сливочным маслом. Перелейте смесь в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.
- Готовый кекс полейте глазурью.
Приятного аппетита!
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